Шта су донијела прва три мјесеца рада болнице у Требињу?

Аутор:Бојан Носовић
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Поводом првих 100 дана рада Нове болнице „Свети архиђакон Стефан“ у Требињу Менаџмент се похвалио успјешним резултатима и рекао да је ова установа оправдала сва очекивања.
Нови објекат болнице је финансиран средствима Владе Српске, уложили су око 128 милиона марака.
Херцеговина је за новом болницом годинама вапила, прије 100 дана је отворен нови објекат, данас је подвучена црта, то је то, очекивања су оправдана. Задовољство је овдје радити, каже за АТВ, докторица Тања Новарлић. Вјерује да напредак тек долази, јер су услови и опрема свјетски.
"То свакако утиче на расположење, ефикасност рада и најбоље је за наше пацијенте. Значи бољи су услови за лијечење и бољи је исход лијечења", рекла је начелник Одјељења за интензивну његу у Болници Требиње Тања Новарлић.
Посебно су срећни и поносни они који су скоро цијели радни вијек провели у старом објекту. Након 100 дана кажу ово је неупоредиво.
"Ми смо практично били ходник између два одјељења а сада имамо одличне просторије, имамо амбуланту која је комфорна, која је одлична", истакао је начелник Одјељења за педијатрију у Болници Требиње Љиљана Буха.
"Није лако прећи из онога објекта у овај велелепни објекат, поједини још и сада се збунимо, па неко не зна на коју ће страну да се не лажемо", изјавила је главна сестра Болнице Требиње Душка Зечевић.
А бројке не лажу, повјерење у здравство се са новим објектом вратило, истиче први човјек болнице. Недељко Ламбета захвалан свим запосленим, каже да се нестрпљиво чекају специјализанти али и да фали 15-ак медицинских сестара и техничара.
"За првих 100 дана рада има ли смо 111.739 пружених услуга, 23 одсто више амбуланти у односу на 100 дана у прошлој години или 17 одсто више за исти период 2025 године. 5339 хоспитализација, 14 одсто у односу на прошлу годину, 880 оперативних захвата изведених у нашим саламa", рекао је директор Болнице Требиње Недељко Ламбета.
Много за ову здравствену установу значе и љекари са стране којих је око 50 и који преносе знање на колеге из Требиња. Ламбета још додаје да ће у будућности већи акценат бити стављен на комерцијалне услуге.
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