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У Српску стигло око 750 дјеце и просвјетних радника са КиМ

Аутор:

Марко Гаврић
19.06.2026 19:41

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Велика тробојка натписом "Добро нам дошли"
Фото: АТВ

Доласком око 750 дјеце и просвјетних радника са Косова и Метохије у Етно-село Станишићи код Бијељине званично је почео 14. хуманитарни пројекат „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“, у организацији Одбора за помоћ Косову и Метохији из Бањалуке. Током боравка у Републици Српској, дјеца и њихови пратиоци биће гости у 20 градова и општина гдје остају до до 26. јуна.

За стотине дјеце са Косова и Метохије ово није само путовање, већ прилика да стекну нова пријатељства, да се друже са вршњацима, упознају културу, обичаје и знаменитости локалних заједница и на неколико дана промијене свакодневицу.

"Ово ми је други пут у Републици Српској. Била сам и прошле године ух у Приједору и баш ми се свидело и зато сам се одлучила да дођем и ове године. И ове године идеш? У Бијељину", рекла је Василија Стојановић.

"Први пут сам у РС, и баш ми се ово допало, бићу смјештена у Бијељини", истакла је Нина Јовановић.

Многи од њих управо су овдје стекли пријатељства која трају годинама, а нека су прерасла и у кумства између породица са обје стране Дрине. Пројекат „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" већ 14 година има посебан значај, како за малишане који долазе, тако и за породице које их дочекују. Од покретања пројекта кроз Републику Српску прошле су хиљаде дјеце са Косова и Метохије.

"Највредније нешто што има на Косову и Метохији, породице су упутиле вјерујући нама. И желимо им зато и поручујемо им да ћемо их сигурно пазити и да ће се сигурно боље и слободније осјећати него на Косову и Метохији јер ово је њихова Република Српска. Да пренесу најбоље утиске, они ће то најбоље знати како да пренесу својим вршњацима, породицама и онима најмилијима на Косову и Метохији", нагласио је предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и Метохији Милорад Арлов.

Током наредних седам дана дјеца са КиМ боравиће у 20 градова и општина Републике Српске, гд је ће бити гости својих домаћина.

"Они треба да знају као и њихове и породице и сви наши људи који живе на Косову да је ово њихова земља, да су овдје увијек добродошли, да смо ми браћа и сестре и пријатељи и да се радујемо кад год дођу у нашу Републику", истакла је потпредсједник Владе Републике Српске Анђелка Кузмић.

"40-ак отприлике дјеце остаје у нашим граду. Сигурна сам да ће као и свих претходних година уживати у нашим граду. Породицама у којима ће боравити. Они имају одређени програм. Посјетити ће све оно што је занимљиво и интересантно у нашим граду", изјавила је предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.

За госте са Косова и Метохије организован је централни свечани дочек уз културно-умјетнички програм. Добродошлицу им је пожелио и Његово високо пресвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије

"Хвала Богу да смо доживели овај дан да дочекамо нашу децу са Косова и Метохије. Кажем нашу јер то су свим наша српска деца, деца јунака, деца косовских мученика. И то у њима све видимо у њиховим очима, њиховим погледима. Они нам доносе светле наше благослов светиња Дечана, Грачанице, Богородице Љевишке и Пећке патријаршије", поручио је митрополит зворничко-тузлански Митрополит Фотије.

Посебну пажњу и ове године организатори посвећују д јеци и младима са потешкоћама у развоју из Косовске Митровице, који ће заједно са родитељима боравити у Приједору. Тиме пројекат, осим образовне и културне, потврђује и своју хуману димензију.

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Тагови :

Бијељина

Република Српска

Косово и Метохија

Дјеца

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