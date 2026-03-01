Нахт за АТВ: Напета ситуација у Израелу

Извор:
АТВ
01.03.2026
19:15
Коментари:0
Ели Нахт, ЕЛИ НАХТ, замјеник градоначелника израелског града Асхода истакао је за АТВ да је напета ситуација у Израелу.
"Ситуација у Израелу је, наравно, напета и ракете се испаљују према Израелу на сваких неколико сати. Јасно је да ирански режим гађа цивилно становништво. До сада имамо осам жртава – осам цивила је убијено, потпуно невини људи који су само сједили у својим кућама. Разумијемо њихову намјеру да убију што већи број људи. Они не гађају војне базе нити циљеве повезане с ратом, већ цивиле", истакао је Нахт.
Он истиче да не гађају само Израел – гађају и Саудијску Арабију, Кувајт, Оман, Дубаи и читав регион.
"Могу рећи да су луди и данас можемо јасно рећи да је све оно што је Израел говорио о смртоносном иранском режиму сто посто тачно", истиче Нахт.
Свијет
Иран жели преговоре, Трамп пристао
Нахт истиче да је израелско друштво стрпљиво и спремно да, колико год је потребно, трпи ове ракетне нападе.
"Ипак, сви се осјећамо веома безбједно. Имамо нашу војску и технологију, попут Гвоздене куполе и авиона који нас штите, и можемо рећи да се осјећамо заштићено. Ипак, наравно, ситуација је врло непријатна.Не идемо на посао, нема школа ни вртића, нема активности на отвореном, али смо спремни да останемо у својим домовима и истрајемо. Спремни смо да платимо цијену како би наша војска, заједно са Сједињеним Америчким Државама и европским земљама, завршила оно што је започето, јер је потребно промијенити режим. Не желимо да се један луди диктатор замијени другим лудим диктатором", истиче Нахт.
Натх истиче да постоји жеља за ослобођењем иранског народа.
"Желимо да ирански народ буде слободан. Желимо да ослободимо ирански народ, јер колико год Израелци патили, ирански народ је претрпио још више – око 100.000 жртава, људи који су мирно протестовали против режима, а који су убијени или погубљени", истиче Нахт.
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму