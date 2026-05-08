Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

Аутор:АТВ
Тужилаштво БиХ формирало је предмет против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Зијада Крњића, након кривичне пријаве Привредне коморе Републике Српске, због сумње да је блокирано усвајање аката за рад новог граничног прелаза Градишка.
"Запримљена је пријава у складу са стандардном процедуром, формиран је предмет и дат у рад поступајућем тужиоцу ради провјере основаности навода из пријаве", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Привредна комора Републике Српске поднијела је кривичну пријаву због сумње да је Крњић, као члан Управног одбора УИО БиХ, кроз гласање против измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији, блокирао неопходне процедуре за пуштање у рад новог граничног прелаза на мосту у Градишци, пише Срна.
У пријави се терети за злоупотребу положаја или овлашћења и несавјестан рад у служби, уз тврдњу да је спорно поступање трајало од децембра, чиме је, како се наводи, блокиран пројекат од значаја за привреду.
Из Привредне коморе Републике Српске раније су истакли да из ранијих јавних иступа произилази да је Крњић био свјестан могућих посљедица, али да је ипак наставио са истим ставом у одлучивању.
