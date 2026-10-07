Смртоносни вирус стигао у БиХ: Потврђени случајеви код Шамца и Орашја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Босне и Херцеговине потврђено је присуство вируса миксоме код европског зеца (Lepus europaeus), саопштио је Ловачки савез Републике Српске.
Вирус је потврђен након обдукције шест угинулих зечева који су достављени са подручја Орашја и општине Шамац.
Миксоматоза је тешко и најчешће смртоносно вирусно обољење зечева. Болест се првенствено може ширити путем комараца, бува, ваши, мушица и крпеља, али и директним контактом, као и преко контаминиране опреме, обуће и возила.
Важно је нагласити да миксоматоза није зооноза и не преноси се на људе.
Вирус може дуго да преживи у исушеним крастама, секретима и лешевима, нарочито при ниским температурама.
Корисницима ловишта препоручено је да сваки налаз угинулог или болесног зеца одмах пријаве надлежном ветеринару, ветеринарском инспектору и ловачком удружењу, као и да евидентирају угинућа и промјене у бројности популације зечева.
Свијет
Радница умрла у лабораторији за кугу: Русија прати све који су били с њом у контакту
Посебну пажњу потребно је обратити на карактеристичне знакове болести, међу којима су оток очних капака и главе, гнојни исцједак из очију, чворићи на ушима и полним органима, апатија и слабост.
Ловци су позвани да угинуле зечеве не остављају у ловишту и да њима рукују искључиво уз употребу заштитних рукавица.
Прије и послије лова посебну пажњу потребно је посветити чишћењу и дезинфекцији обуће, опреме и возила.
Такође, не препоручује се премјештање зечева из подручја захваћених болешћу, као ни уношење зечева из подручја у којима је миксоматоза присутна.
## Могућа привремена обустава лова на зечеве
У ловиштима у којима је болест потврђена или су забиљежена масовна угинућа препоручује се разматрање смањења или привремене обуставе лова на зеца до процјене стања популације.
Ловачки савез Републике Српске позвао је кориснике ловишта, ловочуваре и ловце на појачан опрез и благовремено пријављивање свих сумњивих налаза како би се омогућило праћење стања популације и правовремено предузимање одговарајућих мјера.
(Агроклуб)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
01
10
49
10
47
10
37
10
32
Тренутно на програму