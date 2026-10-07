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Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

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07.10.2026 19:34

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Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"
Фото: Срна

"Република Српска није геноцидна, издали сте нас" – једна је од порука на Студентском дому у Палама. На другом балкону истог дома пише: "Наши генерали нису злочинци".

Студенти у Палама нису усамљени, а то потврђује чињеница да су и на другим студентским домовима широм Републике Српске освануле сличне поруке. Поруке су на готово свим локацијама исписане на бијелом платну црвеном бојом, ћириличним писмом.

Ланчана реакција у Републици Српској услиједила је након што је на скупу "Студентске листе у Новом Пазару" истакнут транспарент: "Сребреница је геноцид", "Ратко Младић је злочинац". Подршка студентима у Српској стиже са свих страна.

  • Како коментаришете поруке које су освануле на студентским центрима да Срби нису геноцидан народ и да српски генерали нису злочинци?

"Коментаришем тако како и јесте и како су написали, нису злочинци", кажу грађани.

У Источном Сарајеву транспаренти се налазе у главној улици Стефана Немање, преко пута средње школе и Општине Источно Ново Сарајево. Фочански студенти истакли су поруке на великим транспарентима дужином ограде око Студентског центра, док су у Бањалуци исти транспаренти на огради кампуса.

"Српски народ није геноцидан народ, српски народ је добар народ, само што то неће нико да призна. У Србији и сами знамо и видимо да је народ подијељен. Нису само говорили студенти, говорили су и старији људи, имали су такво мишљење, па се послије покају за своје мишљење".

"Ово стварно, стварно подржавам у сваком погледу, омладина је врх, врх, шта ћемо ми стари, ми смо више прохуjали, али ето, добро је, не дамо се, прошли смо ми и сито и решето, напаћен народ, али ово је добро, ово је врх, врх врхова, вјеруј ми", кажу грађани.

Транспаренте на домовима тешко је заобићи, па су данас постали тема у свим студентским градовима у Републици Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Студентска листа

студенти

Ратко Младић

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