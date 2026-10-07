Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

Аутор:Оља Остојић
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"Република Српска није геноцидна, издали сте нас" – једна је од порука на Студентском дому у Палама. На другом балкону истог дома пише: "Наши генерали нису злочинци".
Студенти у Палама нису усамљени, а то потврђује чињеница да су и на другим студентским домовима широм Републике Српске освануле сличне поруке. Поруке су на готово свим локацијама исписане на бијелом платну црвеном бојом, ћириличним писмом.
Ланчана реакција у Републици Српској услиједила је након што је на скупу "Студентске листе у Новом Пазару" истакнут транспарент: "Сребреница је геноцид", "Ратко Младић је злочинац". Подршка студентима у Српској стиже са свих страна.
"Коментаришем тако како и јесте и како су написали, нису злочинци", кажу грађани.
У Источном Сарајеву транспаренти се налазе у главној улици Стефана Немање, преко пута средње школе и Општине Источно Ново Сарајево. Фочански студенти истакли су поруке на великим транспарентима дужином ограде око Студентског центра, док су у Бањалуци исти транспаренти на огради кампуса.
"Српски народ није геноцидан народ, српски народ је добар народ, само што то неће нико да призна. У Србији и сами знамо и видимо да је народ подијељен. Нису само говорили студенти, говорили су и старији људи, имали су такво мишљење, па се послије покају за своје мишљење".
"Ово стварно, стварно подржавам у сваком погледу, омладина је врх, врх, шта ћемо ми стари, ми смо више прохуjали, али ето, добро је, не дамо се, прошли смо ми и сито и решето, напаћен народ, али ово је добро, ово је врх, врх врхова, вјеруј ми", кажу грађани.
Транспаренте на домовима тешко је заобићи, па су данас постали тема у свим студентским градовима у Републици Српској.
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