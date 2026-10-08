Јусуф Нуркић ван терена најмање четири седмице

Аутор:АТВ редакција
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Јусуф Нуркић неће бити спреман за почетак нове НБА сезоне.
Јута Џез саопштила је да је искусни центар задобио дјелимично пуцање плантарне плоче другог прста десног стопала, због чега ће са терена одсуствовати најмање четири седмице.
Нуркић се повриједио 4. октобра у предсезонској утакмици против Денвер Нагетса, одиграној у Боулдеру. У свом једином наступу у предсезони на паркету је провео 11 минута, а сусрет је завршио са четири поена, пет скокова и четири асистенције.
Љекарски тим Јуте поново ће процијенити његово стање за четири седмице. То значи да ће Нуркић сигурно пропустити почетак регуларне сезоне и прве утакмице нове НБА сезоне.
Повреда је тако привремено пореметила планове Јуте у рекету. Нуркић (32) је након добре прошле сезоне потписао двогодишње продужење уговора са клубом из Солт Лејк Ситија.
Прошле сезоне био је у почетној петорци на 36 од укупно 41 утакмице, уз просјек од 10,9 поена, 10,4 скока и 4,8 асистенција по мечу.
Током НБА каријере одиграо је 651 утакмицу, наступајући за Портланд Трејл Блејзерсе, Финикс Сансе, Денвер Нагетсе и Шарлот Хорнетсе.
У НБА лигу стигао је 2014. године као 16. избор на драфту, након што је претходно играо у дресу Цедевите у Евролиги и Еврокупу.
Јута до почетка регуларне сезоне има још двије припремне утакмице, у којима ће тренер покушати да пронађе нова рјешења у ротацији.
Џезери сезону отварају 21. октобра гостовањем код Мемфис Гризлиса, а према тренутним информацијама, Нуркић ће тај сусрет сигурно пропустити.
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