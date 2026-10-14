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Дио бањалучког насеља Лауш остао без струје због пуцања проводника на далеководу

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14.10.2026 19:35

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Дио бањалучког насеља Лауш остао без струје због пуцања проводника на далеководу
Фото: АТВ

Дио бањалучког насеља Лауш остао је без електричне енергије око 17.30 часова, након што је дошло до пуцања проводника на једном дијелу далековода,потврдили су у предузећу „Електрокрајина“ Бања Лука.

Портпарол „Електрокрајине“ Предраг Клинцов изјавио је да је због овог непланираног квара чак осам трафостаница тренутно без напона.

Екипе електричара су одмах упућене на терен гдје интензивно раде на отклањању квара и санацији оштећеног далековода, а из предузећа изражавају наду да ће проблем бити ријешен у што краћем року.

За сада из „Електрокрајине“ није прецизирано тачно вријеме када би комплетно снабдијевање електричном енергијом у овом дијелу Лауша могло бити у потпуности нормализовано, преноси БЛ портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лауш

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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