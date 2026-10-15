Активан пожар на острву у Хрватској, проширио се због јаке буре

Аутор:АТВ редакција
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На хрватском острву Јакљан активан је пожар који је захватио шуму и ниско растиње, а због јаке буде проширио се током ноћи, изјавио је шеф ватрогасаца Дубровачко-неретванске жупаније Стјепан Симовић.
Симовић је рекао да су се током ноћи пробили до рубова пожара, да гашење иде споро, али да су се укључили и канадери јер се вјетар смирио.
Он је навео да је на терену 28 ватрогасаца и два канадера, преносе хрватски медији.
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Пожар на југозападној страни Јакљана дубровачким ватрогасцима пријављен је у уторак, 13. октобра дубровачким ватрогасцима, који су до вечери успјели да га ставе под контролу, али се због јаке буде поново активирао иза поноћи, преноси Срна.
Пожар се јуче проширио због јаке буре, која је онемогућила гашење из ваздуха, те је на пожаришту остало 25 ватрогасаца.
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