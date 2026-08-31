Превозници траже више дана у Шенгену: "Возачи нису мигранти, већ радници"

Аутор:Нађа Станчић
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"Не желимо остати у ЕУ, желимо радити са ЕУ“ и "Возач није мигрант, возач је радник“ – само су неке од порука са протеста превозника у Сарајеву. Превозници не одустају од захтјева да се број радних дана за возаче повећа са 90 на 125, односно 130 дана.
„Ми желимо само да радимо и желимо да транзитирамо земљама Европске уније. Сваки онај возач који је желио отићи или остати у Европској унији, он је већ отишао. Возачи нису мигранти. Возачи су уредно пријављени у фирмама у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Македонији и они само желе да раде свој посао", рекао је Зијад Шарић, предсједник Управног одбора Конзорцијума логистика“ Босне и Херцеговине.
Превозници подсјећају да у ЕУ, како тврде, нико не обраћа пажњу на чињеницу да су возачи радници на свом радном мјесту, већ се након прекорачења дозвољеног боравка третирају као илегални мигранти.
У земљама попут Аустрије, Њемачке и Чешке возачи бивају депортовани, док су у Хрватској враћени са граничног прелаза. Редовно добијају и новчане казне, али то је, кажу, најмањи проблем у односу на забрану уласка у Европску унију, која може трајати од три до 12 мјесеци.
"Возачи имају потпуни третман као илегални мигранти након прекорачења 90 дана. Опходња те граничне полиције је свугдје иста, одводе се у просторије гдје се врше многа испитивања: одакле су ушли, како су ушли, шта планирају", рекао је Никола Брковић, члан Конзорцијума логистике Босне и Херцеговине из Прњавора.
Када возач добије забрану уласка у Европску унију, проблем и трошак има превозник.
"Већина фирми је већ имала тај проблем, да су њихови возачи имали забрану. Имали смо одбијање уласка у Европску унију, исто тако имали смо при повратку из Европске уније, гдје возаче обавијесте да су прекорачили 90 дана од 180 и онда му изрекну забрану од три до шест мјесеци и плати казну", рекао је Един Чаушевић, директор фирме „Фригошпед“ Жепче.
Међу окупљене пред Савјетом министара БиХ сишао је и ресорни министар Един Форто. Превозници поручују, необична и апсурдна формула. Државни министар је власт, власт не рјешава захтјеве, превозници протестују, а онда министар-поздравља протест.
"Искрено се надам да ће и Европска комисија препознати да ово није ствар мигрантске политике или било чега сличног. Ово је једноставно захтјев једног сектора у цијелој регији да има исправан приступ, на начин да се могу такмичити са другима", каже Един Форто, министар комуникација и транспорта БиХ.
Незадовољни превозници организовали су протестну колону, а потом прошетали од зграде Парламентарне скупштине БиХ до Делегације ЕУ. О свему се огласио и шеф Делегације ЕУ у БиХ, Луиђи Сорека, који поручује властима у БиХ да поступају као и друге земље у региону.
"Од јуна 2024. године сугеришемо релевантним институцијама овдје у БиХ конкретне акције које могу бити предузете како би ријешили ситуацију са којом се суочавају професионални возачи. Охрабрујемо власти у БиХ да уђу у уску сарадњу са земљама ЕУ које су дестинација, како би успоставили билатералне уговоре који ће омогућити возачима да раде свој посао", рекао је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у БиХ.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић још једном је поновио да је Влада Републике Српске уз превознике, али да је центар одлучивања негдје друго. Очекује рјешење проблема крајем године или на прољеће.
"До тада возаче молим за стрпљење. Немам ништа против протеста, иако они поремете цијеле ланце снабдијевања у Републици Српској, БиХ и региону. Али, ако је то начин да се изврши додатни притисак на оне који одлучују – онда да и то покушају", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске
И док републички министар даје подршку, државног министра превозници питају против кога је данас протестовао? Кажу од њега се очекује да донесе резултат.
Професионални возачи послали су јасну поруку Европској унији – њихов посао не може стати због ограничења боравка у Шенгену. Од одговора из Брисела, који се очекује већ сутра, зависи њихов наредни потез.
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