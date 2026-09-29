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Najstariji čovjek u Srbiji napunio 106 godina: Ženio se 5 puta, posljednji put u 86. godini

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29.09.2026 13:34

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Вукосав Ђорђевић из Зајечара најстарији човјек у Србији напунио 106 година.
Foto: YouTube/Screenshot/ZA Media

Vukosav Đorđević iz Zaječara, zvanično najstariji građanin Srbije, proslavio je 106. rođendan.

Dobrog je zdravlja i očuvanog uma, mada se otežano kreće.

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Kako kaže, cijelog života je vrijedno radio, prvo u Željeznici dok se nije penzionisao 1977. ali čak i po odlasku u penziju, njegov radni vijek se nije završio, pa je nastavio da radi na građevini. Skladno tome, smatra da je upravo rad tajna za dugovječnost.

– Onaj ko je ljenčario, njega nema davno, a ko je radio i ko se trudio da radi, on je bogami poživio duže. Ja nisam stajao nikako – rekao je Vukosav.

Najstariji Srbin se ženio 5 puta, posljednji put prije 2 decenije, odnosno u 86. godini – da starost ne bi proveo sam. Ima četvoro djece, 5 unuka i praunuka.

Najstariji sin Miroljub ima 82 godine i kako kaže uvijek je tu kada pozove da mu pomogne u svemu šta mu je potrebno.

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Djed Vukosav i dalje obilježava sve državne praznike i redovno izlazi na birališta u Zaječaru i primjer je svima nama da su rad, vedar duh i odgovornost pravi recept za dug i ispunjen život.

(Blic)

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Tagovi :

dugovječnost

Srbija

Zaječar

Vukosav Đorđević

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