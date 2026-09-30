Čudesno iscjeljenje u Solunu: Ljekari u šoku, dječak ozdravio tokom operacije

Priče o vjeri, molitvi i događajima koje ljudi doživljavaju kao čuda vijekovima se prenose među vjernicima, a jedno takvo svjedočenje, pripisano policajcu Ilijakisu Vasiliju iz Likostoma kod Pele u Grčkoj, ponovo je privuklo veliku pažnju.

Prema priči koja se navodi kao svjedočenje iz "Žitija starca Pajsija Svetogorca", njegova supruga Eleni je 2001. godine otputovala u Solun sa njihovim sinom Nikolom. Razlog putovanja nije bio nimalo bezazlen dječak je, prema svjedočenju, trebalo da bude podvrgnut operaciji zbog problema sa bubrezima, a majka je sa sobom ponela i knjigu o starcu Pajsiju.

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Dok je čekala sa djetetom, Eleni je otvorila knjigu, a ono što je uslijedilo porodica je doživjela kao neobičan blagoslov i znamen.

„Prema svjedočenju njenog supruga, poslije desetak minuta iz otvorene knjige počeo je da se širi intenzivan miris koji je ona opisala kao miris smirne. Dječak je potom prošao detaljne medicinske preglede, a rezultati nisu pokazali problem zbog kojeg je dijete bilo upućeno na operaciju. 'Izvršena su ispitivanja i pokazalo se da moj sin nema nikakvu teškoću, te je do danas veoma dobro', navodi se u svjedočenju koje se prenosi na društvenim mrežama“, prenose mediji.

Sveti Pajsije Svetogorac jedan je od najpoštovanijih savremenih pravoslavnih svetitelja, a među vjernicima postoje brojna svjedočenja ljudi koji govore o pomoći koju su, prema sopstvenom vjerovanju, dobili njegovim molitvama. Za vjernike ovakve priče predstavljaju izvor nade i utjehe u trenucima kada se roditelji suočavaju sa bolešću djeteta, prenosi Mame.rs.