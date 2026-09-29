Zagreb i jutros bez javnog prevoza: Samo Kristina vozi tramvaj

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavljen je u utorak, 29. septembra, nakon što je prvog dana javni prevoz u Zagrebu gotovo potpuno obustavljen.

Pregovori gradske uprave i sindikata nisu donijeli dogovor, a na ulicama je i jutros tek nekoliko vozila javnog prevoza.

Iz Remize je jutros ponovo krenula samo vozačica Kristina Jozinović, koja upravlja tramvajem na liniji 17. Ista tramvajska linija saobraćala je i u poned‌jeljak, prenosi Indeks.

U centru malo bicikala, na periferiji ih ima više

Zbog obustave javnog prevoza građani i jutros traže alternativne načine kretanja po gradu.

Sistem javnih bicikala Bajs imao je jutros više raspoloživih bicikala izvan središta Zagreba. Na pojedinim stanicama u Španskom, Prečkom i dijelovima Novog Zagreba bilo ih je desetak ili dvadesetak, a ponegd‌je i više od 30.

U užem centru situacija je bila drugačija. Brojne stanice imale su samo nekoliko bicikala, dok su neke bile potpuno prazne.

Na ulici tek nekoliko vozila ZET-a

Prema posljednjim informacijama, osim tramvaja na liniji 17, na ulicama je i jedan ZET-ov autobus.

Uspinjača i žičara Sljeme saobraćaju prema redovnom rasporedu.

Građanima je i danas na raspolaganju besplatni autobus koji organizuje agencija Kaspret travel. Autobus saobraća na relaciji Borongaj – KBC Rebro – Borongaj od 7 do 10 časova, a vožnje bi mogle biti produžene ukoliko bude potrebe.

Sindikati najavili nastavak štrajka

Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a saopštio je sinoć da se štrajk nastavlja jer tokom dana nije bilo poziva poslodavca na sastanak niti je ostvaren napredak u pregovorima.

Sindikat je radnicima iz kasnih smjena poručio da se upute u svoje garaže i ostanu u štrajku do kraja smjene, uz najavu da će obustava rada biti nastavljena "isto, ali još odlučnije i još jače".

Grad ne pristaje na nove zahtjeve

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da gradske finansije ne mogu podnijeti sindikalne zahtjeve i ponovio da gradska uprava ne pristaje na dodatno povećanje koje traže sindikati.

Prema njegovim riječima, gradska ponuda predviđa povećanje plata od 4,5 odsto od septembra i dodatnih 4,5 odsto početkom 2027. godine, uz već sprovedeno povećanje od 4,5 odsto početkom ove godine.

Tomašević je naveo i da su plate vozačima ZET-a u posljednje tri godine povećane za više od 60 odsto, a radnicima Čistoće za 87 odsto.

Gradonačelnik je kritikovao sindikate i zbog toga što, kako je naveo, nisu obezbijedili minimum usluge. Kao primjer je naveo autobusku liniju Borongaj – KBC Rebro, tvrdeći da nije saobraćala jer sindikati nisu obezbijedili nijednog vozača. Za danas u 11 časova najavio je novu konferenciju za medije.

Prvog dana saobraćala samo dva tramvaja i jedan autobus

Prvog dana štrajka, u prvoj smjeni saobraćala su samo dva tramvaja i jedan autobus, u odnosu na uobičajenih oko 200 tramvaja i 300 autobusa.

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ZET dnevno ostvari oko 400.000 putovanja, pa su građani zbog obustave prevoza bili primorani da koriste druge načine dolaska do odredišta, uključujući pješačenje, bicikle, zajedničke vožnje i rad od kuće.

U najopterećenijem dijelu dana na zagrebačkim ulicama bilo je oko 15 odsto više automobila nego prethodnog poned‌jeljka.

Uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga zatražile su od suda zabranu štrajka, a odluka o tome mogla bi biti donesena tokom 30. septembra.