Najljepše vijesti za Srpsku: Rođeno čak 30 beba, prednjači Banjaluka

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 rođeno je 30 beba, 15 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, osam u Doboju, tri u Foči, po dvije u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Gradišci, a po jedna u Prijedoru i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Doboju četiri djevojčice i četiri dječaka, u Foči dva dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu i Gradišci po dva dječaka, u Zvorniku dječak i djevojčica, a u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Bijeljini i Trebinju.
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