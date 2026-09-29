Najljepše vijesti za Srpsku: Rođeno čak 30 beba, prednjači Banjaluka

U Republici Srpskoj u protekla 24 rođeno je 30 beba, 15 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, osam u Doboju, tri u Foči, po dvije u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Gradišci, a po jedna u Prijedoru i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i četiri dječaka, u Doboju četiri djevojčice i četiri dječaka, u Foči dva dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu i Gradišci po dva dječaka, u Zvorniku dječak i djevojčica, a u Prijedoru i Nevesinju po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Bijeljini i Trebinju.