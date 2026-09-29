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Namirnice koje nisu dobra kombinacija uz kafu: Izbjegavajte ih

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29.09.2026 07:58

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Крупни план шољице за кафу на тацни, на дрвеном столу.
Foto: kübra zehra/Pexels

Kafa i doručak deluju kao savršen spoj, ali neke namirnice uz ovaj napitak mogu da budu težak izbor za stomak.

Kod osjetljivijih osoba određene kombinacije mogu pojačati kiselinu, nadimanje i nelagodu.

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Evo tri namirnice koje je bolje izbegavati uz kafu.

Mlijeko u kafi: Nadimanje stomaka poslije bijele kafe

Prva na spisku je bijela kafa, omiljeni doručak u mnogim domaćinstvima. Kod nekih odraslih osoba s godinama se smanjuje sposobnost varenja laktoze, pa se mogu javiti nadutost, gasovi i grčevi.

Kafa dodatno ubrzava rad crijeva, dok nesvarena laktoza može stvarati gasove.

Biljna zamjena nije uvijek rješenje. Neka sojina i zobena mlijeka sadrže zaslađivače koji takođe mogu izazvati nadutost, zato pogledajte deklaraciju.

Citrusi uz kafu: Limun, grejpfrut i pomorandža

Čaša cijeđene pomorandže uz espreso djeluje kao zdrav početak dana, ali kod osjetljivog želuca ova kombinacija može da pojača tegobe.

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Citrusno voće je kiselo, a kafa kod nekih ljudi dodatno podstiče lučenje kiseline, pa se mogu javiti peckanje i gorušica. Isto može važiti i za grejpfrut i limunadu, posebno ako ih pijete na prazan stomak.

Kafa sama po sebi podstiče lučenje kiseline, ali ne podjednako svaka. U radu objavljenom u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o uticaju različitih vrsta kafe na ćelije želuca pokazalo je da način prerade zrna mijenja koliko kiseline ćelije oslobode. Znači, nije svaka kafa jednako oštra prema stomaku.

Čokolada i kafa: Dobitna kombinacija za gorušicu

Kockica čokolade uz kafu djeluje kao bezazlen ritual, ali kod nekih ljudi ova kombinacija može pogoršati gorušicu i refluks.

Kakao i kofein mogu opustiti mišić između jednjaka i želuca, pa se kiselina lakše vraća naviše. Masnija, posebno mliječna čokolada, može dodatno usporiti pražnjenje želuca.

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Najviše problema može biti kada kafu i slatkiš uzmete rano ujutru, na prazan stomak. Probajte da kafu pomjerite poslije doručka i pratite da li se tegobe smanjuju.

Kada su kafa i želudac često u sukobu, a tegobe ne prolaze, nemojte ih mjesecima ignorisati. Ako imate bol koji vas budi noću, naglo gubite težinu, teško gutate ili primjetite krv, javite se ljekaru.

Za početak, probajte sedam dana da kafu pijete bez mlijeka, citrusa i slatkiša, i to nakon obroka. Tako ćete lakše primjetiti šta vam najviše smeta.

(Stil)

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zdravlje

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