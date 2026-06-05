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Делегација Српске данас на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:07

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Делегација Српске у Русији на Економском форуму
Фото: Iks/Milorad Dodik

Делегација Републике Српске присуствоваће данас Међународном економском форуму у Санкт Петербургу. Овогодишња тема форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности". Очекује се да ће се учесницима Форума данас обратити руски предсједник Владимир Путин.

Сарадња Републике Српске и Русије је на веома високом политичком нивоу већ двадесет година, речено је у Санкт Петербургу, на састанку делегације Републике Српске са губернатором ове руске области Александром Бегловом.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, уручио је Беглову, Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга.

(РТРС)

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Тагови :

Милорад Додик

Економски форум Русија

Санкт Петербург

Република Српска

Русија

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