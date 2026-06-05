Делегација Српске данас на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
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Делегација Републике Српске присуствоваће данас Међународном економском форуму у Санкт Петербургу. Овогодишња тема форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности". Очекује се да ће се учесницима Форума данас обратити руски предсједник Владимир Путин.
Сарадња Републике Српске и Русије је на веома високом политичком нивоу већ двадесет година, речено је у Санкт Петербургу, на састанку делегације Републике Српске са губернатором ове руске области Александром Бегловом.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, уручио је Беглову, Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга.
(РТРС)
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