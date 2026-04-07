Logo
Large banner

Ваздух нездрав у овим градовима

Аутор:

АТВ
07.04.2026 11:01

Коментари:

0
Ваздух нездрав у овим градовима
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав у Добоју и Какњу, са индексом квалитета 156, показују подаци на интернет страници "Зрак.екоакција".

Препорука је смањити боравак и физичку активност на отвореном, а посебно особе са болестима срца и дисајних органа, труднице, дјеца и старији.

Према мјерењу у 10.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Зеници износио је 137, а у Илијашу 129, што га сврстава у категорију нездравог за осјетљиве групе становништва.

Умјерен степен загађења забиљежен је у Маглају 94, Сарајеву 92, Гацку 87, Бањалуци 86, Високом 83, Требињу и Хаџићима 76, Тешњу 74, Вогошћи и Броду 73, Приједору 70, Јајцу 67, Ливну 66, Живиницама 65, Травнику 60 и Иван седлу 54.

Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље људи, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

загађен ваздух

нездрав ваздух

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner