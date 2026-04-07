Ваздух нездрав у овим градовима

Ваздух је јутрос нездрав у Добоју и Какњу, са индексом квалитета 156, показују подаци на интернет страници "Зрак.екоакција".
Препорука је смањити боравак и физичку активност на отвореном, а посебно особе са болестима срца и дисајних органа, труднице, дјеца и старији.
Према мјерењу у 10.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Зеници износио је 137, а у Илијашу 129, што га сврстава у категорију нездравог за осјетљиве групе становништва.
Умјерен степен загађења забиљежен је у Маглају 94, Сарајеву 92, Гацку 87, Бањалуци 86, Високом 83, Требињу и Хаџићима 76, Тешњу 74, Вогошћи и Броду 73, Приједору 70, Јајцу 67, Ливну 66, Живиницама 65, Травнику 60 и Иван седлу 54.
У Бањалуци нездрав ваздух
Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље људи, преноси Срна.
