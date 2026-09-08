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Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

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08.09.2026 09:29

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Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима
Фото: ЈУ „Екологија и безбједност" Требиње

Ситуација на свим пожариштима на подручју Требиња јутрос је стабилна, а екипе су и даље на терену из предострожности, саопштено је из градског Штаба за ванредне ситуације.

"Екипе су и даље на терену уз појачан надзор и дежурства на локацијама Зупци, Требињска брда и Пољице како би се правовремено реаговало у случају активирања пожара", навели су из Штаба, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

локализован пожар

Ватрогасци

Штаб за ванредне ситуације

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