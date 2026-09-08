Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на свим пожариштима на подручју Требиња јутрос је стабилна, а екипе су и даље на терену из предострожности, саопштено је из градског Штаба за ванредне ситуације.
"Екипе су и даље на терену уз појачан надзор и дежурства на локацијама Зупци, Требињска брда и Пољице како би се правовремено реаговало у случају активирања пожара", навели су из Штаба, преноси Срна.
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