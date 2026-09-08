Почиње Лига шампиона – ПСЖ креће по хет-трик, Србија са осам фудбалера и једним тренером

Аутор:АТВ редакција
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Нова, 72. сезона Лиге шампиона почиње у уторак, 8. септембра, а 36 најбољих европских клубова бориће се за престижни пехар у такмичењу које из године у годину помјера границе.
Титулу брани Пари Сен Жермен, који ће покушати да испише историју и дође до трећег узастопног пехара, а велико финале заказано је за 5. јун 2027. године у Мадриду.
Трећу сезону заредом такмичење се одвија по иновативном, лигашком формату који је донио додатну неизвјесност. Свих 36 тимова смјештено је у јединствену лигу и одиграће по осам утакмица – четири код куће и четири на страни – против осам различитих противника.
Распоред је дефинисан жријебом на основу четири рангирана шешира. Осам првопласираних тимова обезбиједиће директан пласман у осмину финала, док ће клубови пласирани од деветог до 24. мјеста играти бараж за попуну преосталих осам мјеста у нокаут фази.
За тимове од 25. до 36. мјеста, европска одисеја завршава се већ у јануару.
Пари Сен Жермен, предвођен тренером Луисом Енрикеом, улази у сезону као двоструки узастопни шампион и главни фаворит.
Циљ је историјски хет-трик, подвиг који је у модерној ери Лиге шампиона остварио само Реал Мадрид (2016–2018). Аналитички модели им дају благу предност, процјењујући шансе на око 14 одсто, али узимајући у обзир и огроман притисак који носи одбрана двоструке круне.
Главни изазивач биће Реал Мадрид. „Краљевски клуб“ је у прелазном року показао моћ, додавши Бернарда Силву и Марка Кукурељу већ звјезданом тиму. Напад који предводе Килијан Мбапе, Винисијус и Џуд Белингем дјелује незаустављиво, а Карло Анћелоти тражи рецепт да освоји рекордну 16. европску титулу.
Додатна мотивација за њих биће што се финале игра у Мадриду, на стадиону „Метрополитано“, дому њиховог градског ривала Атлетика.
Занимљива је ситуација и са Барселоном. Каталонци су двоструки прваци Шпаније, али су имали неуобичајено миран прелазни рок у којем су продали кључног дефанзивца Роналда Арауха Ливерпулу без адекватне замјене. Ипак, долазак Родрија у везном реду многи сматрају кључним дијелом „слагалице“ у тиму Хансија Флика.
Јаки ће, као и увијек, бити енглески клубови. Арсенал, прошлосезонски финалиста, жели да направи тај посљедњи, најтежи корак и коначно освоји трофеј који су претходно подизали бројни енглески клубови.
Манчестер Сити ће бити пред новим изазовима послије одлазака Пепа Гвардиоле и једног од кључних играча, Родрија. Ливерпул се и даље доста често мучи, мада су познати као клуб који уме да европске ноћи на „Енфилду“ учини спектакуларним, па ни њих не треба избацити из круга тимова који би могли далеко.
Нарочито не треба отписати ни Бајерн Минхен. Њемачки шампион са Венсаном Компанијем на клупи увијек посједује страшан квалитет, који ће и ове сезоне предводити невјероватни Хари Кејн.
Што се тиче италијанских тимова, шампион Интер могао би да покуша да направи искорак на европској сцени под вођством Кристијана Кивуа, нарочито након што су прошле сезоне надмоћно освојили Серију А.
Занимљиво, нову сезону Лиге шампиона отвориће АЕК из Атине у уторак у 18.45 часова, утакмицом на домаћем терену против ЛАСК-а из Линца. Тим Марка Николића, који на терену предводе и Лука Јовић и Мијат Гаћиновић, успио је да стигне до великог успјеха пласманом у елитно европско такмичење.
Поред ове двојице играча, Србију ће у лигашкој фази Лиге шампиона представљати још шесторица фудбалера.
То су Светозар Марковић и Александар Поповић из Слована из Братиславе, Филип Костић из ПСВ-а, Александар Станковић из Интера, Вања Милинковић-Савић из Наполија и Вељко Симић из Сабаха.
Лигашка фаза почиње у уторак, 8. септембра, а већ уводна рунда доноси неколико спектакуларних дербија.
У центру пажње биће дуел титана на стадиону „Сантјаго Бернабеу“, гдје Реал Мадрид дочекује милански Интер, па ће се повратак Жозеа Муриња у Лигу шампиона поклопити баш против тима с којим је посљедњи пут подизао трофеј 2010. године.
Првак Европе Пари Сен Жермен у одбрану трофеја креће у сриједу против Слована из Братиславе, Наполи ће на стадиону „Дијего Армандо Марадона“ угостити Арсенал, а Манчестер јунајтед се послије три године враћа у Лигу шампиона и на „Олд Трафорду“ ће му ривал бити дебитант Сабах из Азербејџана.
Ова сезона доноси и четири дебитанта у лигашкој фази, што такмичењу даје посебну драж.
Најзвучније име је италијански Комо, клуб са бајковитом причом који је од Серије Д до елите стигао за само неколико година, а са клупе га предводи легендарни Сеск Фабрегас. Његов тим његује нападачки стил и биће право освјежење.
Из Аустрије стиже ЛАСК, познат по високом пресингу и дисциплинованој игри којом је доминирао у домаћем првенству.
Норвешки Викинг доноси енергију скандинавског фудбала и армију вјерних навијача, док је првак Азербејџана, Сабах, право чудо – основан је тек 2017. године.
Њихов литвански тренер Валдас Дамбраускас има филмску причу: новац који је као младић освојио у квизу „Желите ли да постанете милионер?“ искористио је за тренерско усавршавање у Енглеској, што га је на крају довело до елите.
Поред дебитантских клубова, историју је исписао и Јаја Туре. Легендарни везиста постао је први афрички тренер који је свој тим, Слован из Братиславе, увео у лигашку фазу Лиге шампиона. Његов успјех сматра се прекретницом и инспирацијом за тренере са афричког континента, а Слован се нада да под његовим вођством може да буде више од пуког учесника.
За тај клуб наступа и српски интернационалац Вељко Симић.
Љубитеље фудбала очекује девет мјесеци узбуђења. Лигашка фаза траје од септембра 2026. до јануара 2027. године, након чега слиједи нокаут фаза.
Лигашка фаза:
1. коло: 8–10. септембар 2026.
2. коло: 29. септембар – 1. октобар 2026.
3. коло: 20–22. октобар 2026.
4. коло: 3–5. новембар 2026.
5. коло: 24–26. новембар 2026.
6. коло: 8–10. децембар 2026.
7. коло: 12–14. јануар 2027.
8. коло: 26–27. јануар 2027.
Жријеб за бараж: 30. јануар 2027.
Бараж за осмину финала: 11–12. фебруара, реванши 18–19. фебруара 2027.
Осмина финала: 4–5. и 11–12. марта 2027.
Четвртфинале: 8–9. и 15–16. априла 2027.
Полуфинале: 29–30. априла и 6–7. маја 2027.
Круна сезоне, велико финале, одиграће се 5. јуна 2027. у Мадриду, на велелепном стадиону „Метрополитано“, дому Атлетико Мадрида.
Уторак:
АЕК – ЛАСК
Клуб Бриж – Астон Вила
Борусија Дортмунд – Виљареал
Порто – Манчестер Сити
Лил – Бетис
Реал Мадрид – Интер
Сриједа:
Барселона – Фејенорд
Штутгарт – Викинг
Ливерпул – Атлетико Мадрид
ПСЖ – Слован Братислава
Спортинг – Галатасарај
Наполи – Арсенал
Четвртак:
Фенербахче – Рома
ПСВ – Шахтјор
Комо – Лајпциг
Бајерн Минхен – Боде Глимт
Манчестер јунајтед – Сабах
Славија Праг – Ланс
(РТС)
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