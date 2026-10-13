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Младић током крађе електричних каблова изазвао кратки спој

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13.10.2026 20:22

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Струја
Фото: АТВ

Младић (18) тешко је повријеђен од удара струје након што је при покушају краће електричних каблова из трафостанице у Бенковцу изазвао кратки спој.

Он је јуче ушао у трафостаницу и покушао из металног ормара високонапонске мреже украсти каблове, при чему је дошло до кратког споја.

Због задобијених повреда превезен је у Општу болницу Задар, гдје су доктори утврдили да је тешко повријеђен. Задржан је у болници на даљем лијечењу.

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Тагови :

крађа каблова

Хрватска

струјни удар

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