Младић током крађе електричних каблова изазвао кратки спој

Аутор:АТВ редакција
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Младић (18) тешко је повријеђен од удара струје након што је при покушају краће електричних каблова из трафостанице у Бенковцу изазвао кратки спој.
Он је јуче ушао у трафостаницу и покушао из металног ормара високонапонске мреже украсти каблове, при чему је дошло до кратког споја.
Због задобијених повреда превезен је у Општу болницу Задар, гдје су доктори утврдили да је тешко повријеђен. Задржан је у болници на даљем лијечењу.
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