Logo

Виз ер уводи још једну директну линију из Тузле према Њемачкој

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 16:57

Коментари:

0
Авион компаније Виз Ер
Фото: Tibor Szabo / Pexels

Међународни аеродром Тузла од прољећа 2027. године добиће још једну директну везу са Њемачком.

Наиме, нискобуџетна авио-компанија Виз ер планира да успостави летове према аеродрому Карлсруе/Баден-Баден, чиме ће путницима из БиХ бити олакшан долазак до југозападног дијела ове европске државе.

Према реду летења, први поласци на новој релацији предвиђени су за 24. март наредне године, а сљедећи лет планиран је четири дана касније, 28. марта. Од априла би линија требало да уђе у редовни распоред, са поласцима четвртком и недјељом.

Интересовање путника могло би да зависи и од цијена карата, а према тренутно доступним подацима у резервационом систему авио-компаније, једносмјерни лет из Тузле према Карлсруеу/Баден-Бадену могуће је пронаћи по цијени од 81,99 КМ.

За путовање у супротном смјеру, односно из Карлсруеа/Баден-Бадена према Тузли, цијене повратних летова у априлу почињу од 65,99 КМ. Ипак, наведени износи нису фиксни и могу се мијењати у зависности од термина путовања и броја расположивих мјеста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виз Ер

Тузла

Њемачка

авион

Коментари (0)

Више из рубрике

Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу

Друштво

Стиже сунчанији дан, али јутро доноси мраз и маглу

6 ч

0
Дом здравља Бањалука вакцинација сезона грипе

Друштво

Стиже сезона грипа: Ко треба да се вакцинише и које симптоме не смијемо игнорисати?

6 ч

0
Отворен нови Тропик маркет: Проширен концепт свјежих одјељења и нови садржаји

Друштво

Отворен нови Тропик маркет: Проширен концепт свјежих одјељења и нови садржаји

6 ч

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Друштво

Онколошки пацијент хеликоптером превезен из Бањалуке у Фочу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Директор Нобелове фондације поднијела оставку

21

48

ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

21

45

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

21

40

Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

21

34

Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима