Виз ер уводи још једну директну линију из Тузле према Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Међународни аеродром Тузла од прољећа 2027. године добиће још једну директну везу са Њемачком.
Наиме, нискобуџетна авио-компанија Виз ер планира да успостави летове према аеродрому Карлсруе/Баден-Баден, чиме ће путницима из БиХ бити олакшан долазак до југозападног дијела ове европске државе.
Према реду летења, први поласци на новој релацији предвиђени су за 24. март наредне године, а сљедећи лет планиран је четири дана касније, 28. марта. Од априла би линија требало да уђе у редовни распоред, са поласцима четвртком и недјељом.
Интересовање путника могло би да зависи и од цијена карата, а према тренутно доступним подацима у резервационом систему авио-компаније, једносмјерни лет из Тузле према Карлсруеу/Баден-Бадену могуће је пронаћи по цијени од 81,99 КМ.
За путовање у супротном смјеру, односно из Карлсруеа/Баден-Бадена према Тузли, цијене повратних летова у априлу почињу од 65,99 КМ. Ипак, наведени износи нису фиксни и могу се мијењати у зависности од термина путовања и броја расположивих мјеста.
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