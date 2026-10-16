Звезда не стаје: Везали четврту узастопну побједу у Евролиги

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши "Црвене звезде" вечерас су у Београду остварили четврту узастопну побједу у Евролиги савладавши екипу "Париза" 90:81 у шестом колу најелитнијег европског такмичења.
Чима Монеке је предводио "Звезду" до побједе са 23 поена, Џаред Батлер је постигао 13 уз пет асистенција, Џордан Нвора је забиљежио 12 поена и шест скокова, а Никола Ђуришић 11 поена.
"Звезда" сада има скор од четири побједе и два пораза.
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