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Звезда не стаје: Везали четврту узастопну побједу у Евролиги

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16.10.2026 23:11

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Звезда не стаје: Везали четврту узастопну побједу у Евролиги
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши "Црвене звезде" вечерас су у Београду остварили четврту узастопну побједу у Евролиги савладавши екипу "Париза" 90:81 у шестом колу најелитнијег европског такмичења.

Чима Монеке је предводио "Звезду" до побједе са 23 поена, Џаред Батлер је постигао 13 уз пет асистенција, Џордан Нвора је забиљежио 12 поена и шест скокова, а Никола Ђуришић 11 поена.

"Звезда" сада има скор од четири побједе и два пораза.

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Тагови :

КК Црвена звезда

Евролига

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