Нетанјаху: Иран развија нуклеарно оружје, Техеран тражи услове за дијалог

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху оптужио је Иран да поново покушава да развије нуклеарно оружје, оцијенивши да Техеран „још није научио лекцију“. Ирански предсједник Масуд Пезешкијан поручио је да пријетње и санкције морају практично да буду укинуте како би се створили услови за дијалог.
Нетанјаху је током посјете официрској школи на југу Израела рекао да је једини начин за уклањање иранске нуклеарне пријетње рушење режима у Ирану, истичући да је то његова директива упућена војсци, Мосаду и безбједносним службама.
Према његовим ријечима, нови врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи одлучио је да настави политику свог оца и поново покрене развој нуклеарног наоружања.
Израелски министар одбране Израел Кац упозорио је Иран и његове савезничке оружане групе да не изводе нападе на Израел током предстојећих избора. Оцијенио је да се ирански режим налази у најслабијој фази до сада, али да би га то могло навести на предузимање екстремних мјера против Израела.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан поручио је да пријетње и санкције морају практично да буду укинуте како би се створили услови за дијалог. Истакао је да преговори немају смисла док се истовремено појачавају притисци и ограничавају могућности за сарадњу.
„Не може свакодневно да се повећава интензитет санкција и притисака, затварају путеви интеракције и истовремено да се говори о преговорима. Дијалог језиком пријетњи и притиска нема смисла“, написао је Пезешкијан на друштвеној мрежи Икс.
Он је поручио да Иран не тражи рат, али да неће попустити под притиском Сједињених Америчких Држава нити се повући пред пријетњама и застрашивањем.
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи оптужио је противнике Техерана за покретање напада док су преговори били у току, убиства иранских званичника и дјеце, као и појачавање санкција. Оцијенио је да такви потези доприносе регионалној нестабилности и глобалној економској несигурности.
У међувремену, Турска, Катар, Индонезија и Пакистан потписали су у Дохи меморандум „Бадр“ о одбрамбеној сарадњи. Споразум предвиђа јачање војних капацитета, сарадњу у војној производњи, техничкој обуци и истраживању, као и развој одбрамбене индустрије четири земље.
Према саопштењу турског Министарства националне одбране, иницијатива би требало да допринесе продубљивању сарадње у области одбране и развоју савремених војних система.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму