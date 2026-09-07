Сахрањен генерал Ратко Младић

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић сахрањен је данас на Топчидерском гробљу у Београду поред своје кћерке Ане.
Све детаље можете пратити на програму и порталу АТВ-а.
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