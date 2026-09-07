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Сахрањен генерал Ратко Младић

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07.09.2026
07:12=>16:25

Коментари:

15
Сахрањен генерал Ратко Младић
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Генерал Ратко Младић сахрањен је данас на Топчидерском гробљу у Београду поред своје кћерке Ане.

Сахрана генерала Ратка Младића

Све детаље можете пратити на програму и порталу АТВ-а.

15:19

Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак

Генерал Ратко Младић сахрањен је данас на Топчидерском гробљу у Београду поред своје кћерке Ане. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак

15:11

Говор Дарка Младића:Хвала вам браћо, што сте дошли да пресудите да ли је мој отац херој или злочинац

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, одржао је потресан опроштајни говор на сахрани.

Дарко Младић

Република Српска

Говор Дарка Младића на сахрани: Хвала вам, браћо, што сте дошли да пресудите да ли је мој отац херој или злочинац

14:53

Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

Делегација Српског националног савјета Црне Горе, на челу са предсједником Момчилом Вуксановићем, данас је у манастиру Острог присуствовала молитви и запалила свијеће за покој душе генерала Ратка Младића. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Регион

Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

14:43

Почео испраћај на вјечни починак генерала Младића

На Топчидерском гробљу у Београду почео је испраћај на вјечни починак генерала Ратка Младића, у присуству породице, званичника Републике Српске и Србије, те хиљада грађана. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Почео испраћај на вјечни починак генерала Младића

14:13

Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

Патријарх Порфирије истакао је данас у цркви Светог Лука на Видиковцу, у оквиру сахране Ратка Младића, да ће "име генерала Ратка Младића остати дубоко уткано у памћење и молитве највећег дијела српског православног народа, који према њему осјећа и негује дубоку захвалност, јер га види као војника и команданта који је у једном тешком и трагичном времену стајао на челу војске свога народа, носио велику одговорност и терет, поднео жртву и положио живот за слободу, одбрану и опстанак свога рода". Опширније у линку:

Патријарх Порфирије опијело Ратку Младићу

Србија

Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

13:42

Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

Погребна поворка са ковчегом генерала Ратка Младића кренула је из Цркве Светог Луке у Београду ка Топчидерском гробљу, гдје ће некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске бити сахрањен. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

13:26

Кренула погребна поворка, на Топчидерском гробљу све спремно за сахрану генерала Младића

Погребна поворка са ковчегом генерала Ратка Младића кренула је из Цркве Светог Луке у Београду ка Топчидерском гробљу, гдје ће некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске бити сахрањен. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Кренула погребна поворка, на Топчидерском гробљу све спремно за сахрану генерала Младића

13:21

Шобот о посјети генералу Младићу: Такви пацијенти не могу се лијечити у притворској јединици

Никола Шобот в.д. директора УКЦ-а Републике Српске, говорио је о посјети генералу Ратку Младићу током 2024. године и детаљима разговора са генералом. О чему су разговарали, у каквом стању су затекли генерала, говорио је за АТВ Специјал. Више на линку:

Никола Шобот

Република Српска

Шобот о посјети генералу Младићу: Такви пацијенти не могу се лијечити у притворској јединици

12:59

Патријарх Порфирије: Божији суд је једини коначан и праведан

Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је у бесједи током опијела генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду да ће његово име остати дубоко уткано у памћење и молитве највећег дијела српског народа. Опширније у линку:

Патријарх Порфирије

Република Српска

Патријарх Порфирије: Божији суд је једини коначан и праведан

12:07

Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке

Његова светост патријарх српски Порфирије служи опијело генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац. Опширније у линку:

Патријарх Порфирије

Република Српска

Патријарх Порфирије служи опијело генералу Младићу у Цркви Светог Луке

12:03

Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић одали су почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Додик, Минић, Стевандић и Цвијановићева одали почаст генералу Младићу

12:02

Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

Предсједник Републике Српске Синиша Каран и министар унутрашњих послова Жељко Будимир одали су данас почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Каран Будимир

Република Српска

Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

11:55

Пухало за: Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству

Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству, рекао је Бранислав Пухало, бивши шеф обезбјеђења Ратка Младића. Опширније у лину:

Бранислав Пухало

Република Српска

Пухало за АТВ: Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству

10:52

Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко одао је почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје је изложен ковчег са његовим тијелом.

Сахрана генерала Ратка Младића

Србија

Руски амбасадор одао почаст генералу Ратку Младићу

10:39

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

Мирко Тривић потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске говорио је за АТВ Специјал о животу генерала Ратка Младића. Више информација на линку:

Мирко Тривић

Република Српска

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

10:30

Павић за: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српско, рекао је Александар Павић, политиколог и народни посланик у Скупштини Србије. Опширније у линку:

Александар Павић

Република Српска

Павић за АТВ: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

10:04

Келечевић за: Генерал Младић био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

Генерал Ратко Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек, рекао је Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Бошко Келечевић

Република Српска

Келечевић за АТВ: Генерал Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

09:13

Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

У цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац завршен вјерски обред, а грађани у километарским колонама чекају како би ушли у цркву и одали почаст генералу Ратку Младићу.

Сахрана генерала Ратка Младића

Република Српска

Грађани у километарским колонама чекају да се опросте од генерала Ратка Младића

08:36

Остојић: Генерал Младић поново ујединио српски народ

"Данас се пише историја српског народа. Генерал је ушао у историју. Водио је српски народ у најтежим тренуцима. И тад нас је ујединио као и данас", рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић. Опширније на линку

Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Генерал Младић поново ујединио српски народ

08:17

Гагић: Генерале, путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима

Борци Републике Српске једногласни су у изјави да је генерал Ратко Младић у најтежим тренуцима стао на чело војске, желећи да одбрани српски народ и зато су данас они у Београду како би му одали почаст.

Милован Гагић

Република Српска

Гагић: Генерале, путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима, почивај гдје почивају праведници

07:37

Жупљанин: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа

Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа српских ослободилачких ратова, рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске. Опширније у линку:

Слободан Жупљанин

Република Српска

Жупљанин за АТВ: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа

5:58

Долазак Дарка Младића

Рано јутрос је генералов син, Дарко Младић, донио очева одликовања са шапком. Грађани су већ почели да се окупљају испред порте храма Светог Луке. Сви они који би хтјели да му се поклоне и одају посљедњу почаст моћи ће то да ураде до 12 часова.

Дарко Младић
Дарко Младић
Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

сахрана

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Коментари (15)

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