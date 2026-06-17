Аустрија савладала Јордан на Мундијалу

Аутор:АТВ
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Фудбалери Аустрије савладали су Јордан резултатом 3:1 (1:0) у утакмици првог кола групе Ј на Светском првенству.
Херој нације је Марко Арнаутовић који је својим уласком покренуо Аустрију и показао јој пут до побједе.
Директно је утицао на аутогол који је Ал Араб постигао у 76. минуту, само четири минута након што је нападачу Црвене звезде поништен гол послије дуге ВАР провере.
У дубокој надокнади је изнудио и пенал који је претворио у, коначно, сопствени дебитантски гол на Мундијалу.
Са почетна три бода изабраници Ралфа Рангника су се поравнали на врху табеле са Аргентином, са којом ће се састати у наредној рунди.
Европљани су против аутсајдера славили теже него што се очекивало, иако су релативно рано стигли до вођства.
На истеку 20. минута је Романо Шмид постигао прелеп погодак са ивице казненог простора и у великој мјери олакшао живот Аустријанцима на овом сусрету.
Међутим, и пре тог гола, а нарочито послије је Јордан имао неколико изузетних шанси које није користио.
У 17. минуту је шут Ал Фахурија закачио Алабу и променио правац, али се Шлагер није дао савладати.
Само два минута након гола Шмида, Јордан је погодио пречку. Послије корнера са лијеве стране на првој стативи је главом лопту пребацио Ал Равадбех, већ савладао Шлагера, али и погодио само горњи оквир гола.
Од 34. минута су кренули нови налети Јордана, али покушаји Ал Фахурија и Ал Тамаре у више наврата нису проналазили пут до мреже Аустрије.
Када они нису успјели, јесте Али Олван у 50. минуту веома ефектно реализацијом контре, пославши лопту од стативе у мрежу ривала.
Био је то први гол у историји Јордана, у њиховом дебитантском наступу на свјетским првенствима.
Од старта другог полувремена шансу на терену је добио Марко Арнаутовић и врло брзо је промијенио стање на терену.
Иако је у уводним минутима бивао одсјечен, како се тежиште игре пребацило на половину Јордана, управо је фудбалер Црвене звезде био најопаснији играч.
Тако је у 67. минуту дао гол који је послије петоминутне ВАР провере био поништен, што га је, увијек темпераментног, прописно изнервирало.
Али, вратило се и њему и Аустријанцима у 76. минуту након корнера са лијеве стране и дуела који је имао са Ал Арабом.
Помогао је да дефанзивац Јордана неспретно скрене лопту у сопствену мрежу и тако директно утицао на коначан исход.
Послије тога је Аустрија успоставила контролу, али се и суочавала са пријетњама Азијаца, који су кренули на све или ништа.
Ипак, најбољу шансу до краја меча имао је баш Арнаутовић, који је у другом минуту надокнаде изашао потпуно сам пред голмана, али је левом ногом слабо шутирао и резултат је остао 2:1.
(Б92)
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