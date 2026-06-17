Историјски хет-трик Месија, Аргентина побједом започела одбрану титуле првака свијета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Аргентина је на убједљив начин започела одбрану титуле шампиона свијета, пошто је у првом колу групе Ј Светског првенства савладала Алжир резултатом 3:0 (1:0), а главна звијезда вечери био је Лионел Меси, који је постигао сва три гола и још једном показао зашто је један од највећих фудбалера свих времена.
На стадиону у Канзас ситију пред 70 хиљада гледалаца, Меси се са три гола изједначио са некадашњим њемачким репрезентативцем Мирославом Клозеом на вечној листи стрелаца свјетских првенстава са укупно 16 погодака.
На својој 27. утакмици на Мундијалима, а укупно 200. за Аргентину, иза себе је оставио Килијана Мбапеа (14 голова), а у наредним утакмицама вјероватно ће постати и најбољи стријелац икада на првенствима свијета.
Уједно је постао и први фудбалер који је наступио на шест Мундијала, а тим поводом је носио специјално дизајниран дрес који му је спремила Фифа.
Аргентина је на најбољи начин започела одбрану титуле првака свијета, а селектор Лионел Скалони има разлога за задовољство, јер смо видјели да су се поједини фаворити мучили на почетку првенства.
Занимљиво је то да иако је Аргентина славила убједљиво, статистика посједа лопте била је готово изједначена - Алжир је чак имао нешто већи посјед (52 одсто према 48). Међутим, Алжирци нису упутили ниједан ударац у оквир гола, док је Аргентина имала шест из десет покушаја.
Од самог старта Аргентина је преузела иницијативу и контролисала игру, док се Алжир углавном ослањао на контранападе, преноси РТС
Мрежа се затресла већ у раној фази меча, а управо је Месију поништен гол због офсајда. Исти сценарио виђен је и пред голом Аргентине. Шаби је упао у офсајд замку, а судија је одмах подигао заставицу и поништио гол Алжиру.
Отпор афричке селекције сломљен је у 17. минуту када је Меси мајсторским ударцем са дистанце донио предност "гаучосима". Тај погодак додатно је ослободио актуелне шампионе света, који су наставили да диктирају темпо игре.
У наставку сусрета Алжир је покушао да буде офанзивнији, али није успевао да озбиљније угрози гол Аргентине. Меси је средином другог полувремена удвостручио вођство након што је најбоље реаговао на одбијену лопту у казненом простору.
Коначан резултат поставио је у 77. минуту, хет-триком и ставио тачку на доминантну партију свог тима.
Овим тријумфом Аргентина је направила важан корак ка пласману у нокаут фазу и потврдила улогу једног од главних фаворита турнира, док Алжир у наредним мечевима мора да тражи бодове како би остао у трци за пролаз даље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
09
10
02
09
57
09
49
09
32
Тренутно на програму