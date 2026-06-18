Прва Међународна конференција "Градимо регион - Требиње 2026"

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Експерти, инвеститори, банкари и доносиоци одлука сви на једном мјесту причају о градњи и изазовима, размјењују искуства, представљају саграђено и замишљено.
Почела је прва конференција Градимо регион – Требиње 2026. Град на југу је идеално мјесто за овакву манифестацију јер се овдје и гради и планира. Представљена је макета Новог Требиња.
"Ту су планирани велики пројекти, попут изградње конгресног центра, спортске дворане, јавних објеката дома здравља, школа вртића. Хоћемо да направимо једно Ново Требиње а оно што нам је главни циљ да сачувамо старо језгро да сачувамо објекте у нашем прелијепо центру Требиња", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Шест милијарди марка је тежак инвестициони циклус у Републици Српској, казао је Милорад Додик. За Херцеговину су велики планови.
"Херцеговина је у плановима које имамо једно од највећих и најизазовнијих градилишта које ћемо имати у будућности, од Јадранско-јонске магистрале до аеродрома у Требињу од којега никада нисмо одустали пас до брзе цесте од Требиња до Фоче и даље горе према Србији", каже Додик.
Влада Српске је ту да помогне јер је развој сваког дијела Републике једнако битан. Саво Минић набраја зацртане пројекте и каже да ће бенефити ове конференције бити већи од очекиваног.
"Мислим да ће ова конференција на некакав начин подастријети све оно што имамо када је у питању пројектовање, извођење, финансирање, када су у питању сви људи који у овом моменту требају да буду судионици оваквих великих пројеката и идеја", рекао је Минић.
Снага заједништва значи и стабилност, зато су на Конференцију дошли учесници из цијелог региона али и представници власти Србије и Црне Горе.
"И у врло тешким околностима успјели смо да забиљежимо како Србија тако и Република Српска озбиљне резултате, инвестиционе циклусе попут Експа који је један од најважнијих", истиче Сандра Божић, Покрајинска Влада Војводине.
"Морамо да комбинујемо наша знања и искуства како би смо брже напредовали у разним сегментима не само у овом због кога смо се окупили", каже Славен Радуновић, министар грађевинарства, државне имовине и урбанизма Црне Горе.
Конференција Градимо регион траје два дана, окупља око 400 учесника из цијелог свијета. 40 панелиста говориће о најзначајнијим темама из области градње а представљају се и пројекти који мијењају регион.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
23 ч1
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
23 ч0
Најновије
19
30
19
26
19
24
19
20
19
15
Тренутно на програму