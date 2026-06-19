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Министарка Кузмић на састанку са градоначелником Бијељине

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:44

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Кузмић и Петровић у Бијељини на састанку
Фото: ATV

Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић Борави у Бијељини, гдје се састала са градоначелником Љубишом Петровићем.

Састанку присуствују и помоћници министра Саша Лалић и Његослав Лукић, те представници Градске управе Бијељина.

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Тагови :

Анђелка Кузмић

Љубиша Петровић

Бијељина

Министарство пољопривреде

Република Српска

Састанак

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