Министарка Кузмић на састанку са градоначелником Бијељине

Аутор:АТВ редакција
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Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић Борави у Бијељини, гдје се састала са градоначелником Љубишом Петровићем.
Састанку присуствују и помоћници министра Саша Лалић и Његослав Лукић, те представници Градске управе Бијељина.
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