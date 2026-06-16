Logo

Бивши радник ГУ Бањалука добио пресуду у своју корист против Града

Аутор:

АТВ
16.06.2026 07:27

Коментари:

1
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Бивши радник Градске управе Бањалука Владимир Пудар добио је пресуду у своју корист против Града, због непоступања у случају физичког напада на њега прије пет година.

Пудар против Града води још један правни спор због незаконитог отпуштања с радног мјеста комуналног полицајца.

Све то вријеме уз њега није стао нико из Градске управе, па ни градоначелник Драшко Станивуковић, али јесте Синдикат управе Републике Српске. Из овог Синдиката градоначелника питају како мисли да буде предсједник Републике Српске и свих њених грађана, када није могао да стане у заштиту запосленог у Градској управи којом руководи.

Владимир Пудар био је запослен 18 година као комунални полицајац у Градској управи Бањалука. Физички је нападнут 2021. године приликом обављања службене дужности. Градска управа није поступила тим поводом, Пудар је одлучио да их тужи и прошле седмице је добио пресуду у своју корист.

"Градска управа није поступила у складу са законом. А то је да сваки напад на службено лице у обављању дужности је кривично дјело. Гдје би требало то карактерисање или поступак оцјене кривичног дјела да послодавац, у овом случају ГУ треба да покрене. Они то нису покренули, ја сам тужио ГУ због непоступања у складу са Законом о раду и тај поступак сам добио", каже Пудар за РТРС

Владимир Пудар против Града води још један судски процес. Почетком 2024. године Пудар је добио отказ након што је гостујући у јутарњем програму РТРС-а, демантовао наводе градоначелника Станивуковића да су запосленима у Градској управи повећане плате. Жалио се Одбору за жалбе и Одбор је донио одлуку да се Пудар врати на радно мјесто и да му се исплате све зарађене плате. То рјешење је потврђено и од стране Окружног суда Бањалука.

"До данас није извршено и ја сам се у складу са адвокатом и са свим правним показатељима жалио, односно дао тужбу на извршење и покренуо кривични поступак због неизвршавања обавеза суда. Ја ћу напоменути, одлуке Окружног суда су обавезујуће и у случају да се не извршавају, то се сматра кривичним дјелом", додаје он.

Уз Пудара су том приликом стали представници Синдиката управе Републике Српске. Предсједник Синдиката Божо Марић увјерен је да ће Пудар и ову тужбу добити. Градоначелника Станивуковића пита како мисли да буде предсједник Републике Српске и шта могу очекивати обични грађани када није хтио да стане у заштиту радника Градске управе.

"Шта онда да очекују грађани Републике Српске? Кога ће он да заштити, на који начин? Јуче смо могли видјети популистички, он ће да постави бројчаник на Тргу Крајине. Ја постављам питање, гдје му је нестао његов билборд о транспарентним набавкама Градске управе? Гдје је нестала лична карта Града Бањалуке?" пита Марић.

Марић указује и на прекомјерно запошљавање у Градској управи. Наводи да је градоначелник Драшко Станивуковић за своја два непуна мандата запослио неколико стотина радника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Пудар

Градска управа Бањалука

пресуда

мобинг

Коментари (1)

Више из рубрике

Бањалучка рива: Шеталиште поред Врбаса.

Бања Лука

Шта је спорно са бањалучком ривом?

11 ч

1
Испред Народне скупштине опозиција са транспарентима.

Бања Лука

Бројање дугова, или гласова? Кредити, кампања и стара рачуница

12 ч

2
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић оголио Станивуковића: 100 метара асфалта не може направити без кредита

13 ч

2
Градски превоз

Бања Лука

Јавни превоз у Бањалуци прешао на љетни режим вожње

17 ч

0

  • Најновије

08

23

Берлин током короне исплатио јавној кући 1,75 милиона евра

08

22

Трампово "маратонско" руковање с Брижит Макрон привукло пажњу

08

10

Украјина је сљедећа

08

00

У Српској рођена 31 беба

07

55

Улазимо у први топлотни талас: Стижу температуре до 35 степени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима