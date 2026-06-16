Бивши радник ГУ Бањалука добио пресуду у своју корист против Града

Аутор:АТВ
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Бивши радник Градске управе Бањалука Владимир Пудар добио је пресуду у своју корист против Града, због непоступања у случају физичког напада на њега прије пет година.
Пудар против Града води још један правни спор због незаконитог отпуштања с радног мјеста комуналног полицајца.
Све то вријеме уз њега није стао нико из Градске управе, па ни градоначелник Драшко Станивуковић, али јесте Синдикат управе Републике Српске. Из овог Синдиката градоначелника питају како мисли да буде предсједник Републике Српске и свих њених грађана, када није могао да стане у заштиту запосленог у Градској управи којом руководи.
Владимир Пудар био је запослен 18 година као комунални полицајац у Градској управи Бањалука. Физички је нападнут 2021. године приликом обављања службене дужности. Градска управа није поступила тим поводом, Пудар је одлучио да их тужи и прошле седмице је добио пресуду у своју корист.
"Градска управа није поступила у складу са законом. А то је да сваки напад на службено лице у обављању дужности је кривично дјело. Гдје би требало то карактерисање или поступак оцјене кривичног дјела да послодавац, у овом случају ГУ треба да покрене. Они то нису покренули, ја сам тужио ГУ због непоступања у складу са Законом о раду и тај поступак сам добио", каже Пудар за РТРС
Владимир Пудар против Града води још један судски процес. Почетком 2024. године Пудар је добио отказ након што је гостујући у јутарњем програму РТРС-а, демантовао наводе градоначелника Станивуковића да су запосленима у Градској управи повећане плате. Жалио се Одбору за жалбе и Одбор је донио одлуку да се Пудар врати на радно мјесто и да му се исплате све зарађене плате. То рјешење је потврђено и од стране Окружног суда Бањалука.
"До данас није извршено и ја сам се у складу са адвокатом и са свим правним показатељима жалио, односно дао тужбу на извршење и покренуо кривични поступак због неизвршавања обавеза суда. Ја ћу напоменути, одлуке Окружног суда су обавезујуће и у случају да се не извршавају, то се сматра кривичним дјелом", додаје он.
Уз Пудара су том приликом стали представници Синдиката управе Републике Српске. Предсједник Синдиката Божо Марић увјерен је да ће Пудар и ову тужбу добити. Градоначелника Станивуковића пита како мисли да буде предсједник Републике Српске и шта могу очекивати обични грађани када није хтио да стане у заштиту радника Градске управе.
"Шта онда да очекују грађани Републике Српске? Кога ће он да заштити, на који начин? Јуче смо могли видјети популистички, он ће да постави бројчаник на Тргу Крајине. Ја постављам питање, гдје му је нестао његов билборд о транспарентним набавкама Градске управе? Гдје је нестала лична карта Града Бањалуке?" пита Марић.
Марић указује и на прекомјерно запошљавање у Градској управи. Наводи да је градоначелник Драшко Станивуковић за своја два непуна мандата запослио неколико стотина радника.
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