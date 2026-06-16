Станивуковић зауставио изградњу игралишта у Доњим Колима, вечерас протести

Аутор:АТВ
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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић послао је инспекцију и зауставио изградњу дјечијег игралишта у Доњим Колима, рекао је предсједник ове Мјесне заједнице Срђан Ћутковић.
"И сада су наша дјеца остали без игралишта. Вечерас у 18 часова ћемо одржати протест због ове одлуке градоначелника. Ово што ради Становуковић је срамотно", навео је Ћутковић за РТРС
Рекао је да су прије два мјесеца од Града Бањалука тражили локацијске услове, али Град није дозволио.
"И онда смо ми обезбиједили средства. Ја сам као предсједник Мјесне заједнице потписао уговор са грађевинском фирмом", каже Ћутковић.
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