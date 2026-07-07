Ова боја кармина одмах подмлађује лице за десет година

Аутор:АТВ редакција
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Послије 50. године избор кармина може значајно утицати на цјелокупан изглед лица.
Права нијанса и хидратантна формула могу учинити да усне изгледају пуније, а тен свјежије и млађе.
Како се лице мијења с годинама, мијењају се и правила када је ријеч о избору шминке. Ружеви које су многе жене обожавале у двадесетим или тридесетим годинама не морају нужно бити најбољи избор након педесете. Правилно одабрана нијанса и одговарајућа формула могу учинити да усне изгледају пуније, а лице свјежије и одморније.
Визaжисти савјетују да предност имају ружеви у сљедећим тоновима:
Ове нијансе освежавају тен, дају лицу здравији изглед и визуелно ублажавају знаке умора. За разлику од њих, веома тамне или хладне боје могу учинити да црте лица дјелују доста строже и старије.
Једнако важна као и боја јесте сама формула кармина. Кремасти и хидратантни ружеви много су бољи избор од потпуно мат варијанти, јер уснама дају природан сјај и чине их пунијим.
Како се с годинама смањује количина колагена, усне постају тање, а ситне линије израженије. Хидратантна текстура помаже да се оне оптички загладе, док мат формуле често наглашавају боре и суве дијелове коже.
За што љепши резултат, прије наношења кармина препоручује се благ пилинг усана, а затим танак слој балзама који ће их омекшати. По жељи, контуре се могу благо дефинисати оловком у природној нијанси, водећи рачуна да се не прелази природна линија усана како би изглед остао што природнији.
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Кармин је најбоље наносити у танком слоју, почевши од средине усана ка ивицама. Ако желите интензивнију боју, други слој нанесите тек након што се први благо осуши. На тај начин усне ће изгледати његовано, а шминка ће остати постојана без осјећаја тежине.
Стручњаци истичу да је управо природан изглед највећи савезник зреле коже. Умјесто тешких текстура и пренаглашених боја, лагане хидратантне формуле и њежне нијансе доприносе свјежијем и млађем изгледу лица, преноси Информер.
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