Logo

Познат почетни састав којим Борац напада Левски

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:36

Коментари:

0
Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"
Фото: Уступљена фотографија

Левски и Борац од 19:30 сати у Софији играју реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона.

Сат времена прије почетка меча објављен је почетни састав којим Бањалучани нападају Бугаре.

Атмосфера испред стадиона пред меч Левски - Борац

Фудбал

Погледајте атмосферу испред стадиона ''Георги Аспарухов'' уочи утакмице Левски - Борац

Тако ће од првог минута на терен истрчати Никола Ћетковић, Абел Паскуал, Синиша Саничанин, Лука Јуричић, Амер Хирош, Себастијан Херера, Милош Јојић, Виктор Роган, Немања Јакшић, Стефан Савић, Санди Огринец.

Подсјећамо, прва утакмица у Бањалуци је завршена ремијем 1:1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

Левски Софија

Левски Борац

Лига шампиона

Коментари (0)

Више из рубрике

Атмосфера испред стадиона пред меч Левски - Борац

Фудбал

Погледајте атмосферу испред стадиона ''Георги Аспарухов'' уочи утакмице Левски - Борац

2 ч

0
Пронађен мртав судија који је избачен са Мундијала

Фудбал

Пронађен мртав судија који је избачен са Мундијала

4 ч

0
Красимир Балков

Фудбал

Красимир Балаков за АТВ: Левски има сјајну подршку, али не отписујем Борац

5 ч

0
Тренинг Борца пред утакмицу с Левским

Фудбал

Еуфорија у Софији, ''црвено-плави'' имају серум за Левски: Борац на европској раскрсници

5 ч

0

  • Најновије

20

39

Од септембра у Црној Гори невакцинисаној дјеци забрањен боравак у вртићима

20

37

"Глобална економија издржала шок боље него очекивано"

20

28

Новорођенче пронађено мртво у тоалету

20

21

Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

20

20

У Српској поново у расту цијене горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима