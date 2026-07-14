Познат почетни састав којим Борац напада Левски

Аутор:АТВ редакција
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Левски и Борац од 19:30 сати у Софији играју реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона.
Сат времена прије почетка меча објављен је почетни састав којим Бањалучани нападају Бугаре.
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Тако ће од првог минута на терен истрчати Никола Ћетковић, Абел Паскуал, Синиша Саничанин, Лука Јуричић, Амер Хирош, Себастијан Херера, Милош Јојић, Виктор Роган, Немања Јакшић, Стефан Савић, Санди Огринец.
Подсјећамо, прва утакмица у Бањалуци је завршена ремијем 1:1.
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