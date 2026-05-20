Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

АТВ
20.05.2026 15:53

Лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер ДЕМОС-а Недељко Чубриловић поручио је данас из Бањалуке да би изборна побједа владајуће коалиције на предстојећим изборима значила сигурност и стабилност Републике Српске, као и даљи напредак за све њене грађане.

Чубриловић је нагласио да актуелна коалиција функционише изграђено и квалитетно, те да ће заједнички кандидати за предстојеће октобарске опште изборе имати апсолутну и јединствену подршку свих партија у блоку.

„Изборни резултат неће изостати ако наставимо овако радити. Имамо јасно дефинисане циљеве које ћемо реализовати, без обзира на околности са којима се суочавамо“, изјавио је Чубриловић на конференцији за новинаре након успјешног састанка лидера владајуће коалиције.

Лидер ДЕМОС-а је посебно потцртао чињеницу да је републички буџет за ову годину у потпуности обезбијеђен, што је кључни показатељ да је Република Српска економски и политички стабилна у сваком смислу, упркос свим изазовима.

Недељко Чубриловић

ДЕМОС

владајућа коалиција

Република Српска

