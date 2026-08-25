Врховни суд САД-а омогућио Трампу да ограничи гласање поштом

Аутор:АТВ редакција
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Врховни суд САД данас је укинуо судску одлуку којом је администрацији предсједника Доналда Трампа било онемогућено спровођење његове извршне уредбе којом се ограничава коришћење гласања поштом уочи избора за Конгрес у новембру, који ће одлучити која ће странка контролисати тај дом.
Судије су прихватиле хитни захтјев Министарства правде да се привремено обустави спровођење забране коју је у јуну изрекла америчка судија Индира Талвани из Бостона. Она је Трамповој администрацији онемогућила спровођење уредбе у 23 савезне државе, у којима већином управљају демократе, те у Вашингтону, које су тужбама жељеле да зауставе уредбу.
Врховни суд има конзервативну већину од шест према три. Троје либералних судија противило се одлуци.
Одлука Врховног суда оставља отвореном могућност да савезне државе поново поднесу тужбу у наредним мјесецима, како се буду приближавали избори за Конгрес.
Трампова извршна уредба, донесена у марту, наложила је Министарству домовинске безбједности да састави и савезним државама достави списак америчких држављана који имају право гласа у свакој од њих, док је Министарству правде наложено да приоритет да истрагама и кривичном гоњењу државних и локалних изборних службеника који издају гласачке листиће особама за које се сматра да „немају право“ да гласају на савезним изборима.
Уредбом је такође прописано да америчка поштанска служба доставља гласачке листиће само бирачима који се налазе на одобреном списку бирача који гласају поштом у појединој савезној држави. Поштанска служба недавно је предузела кораке за спровођење Трампове уредбе.
Трамп је обећао да ће прије избора за Конгрес на националном нивоу укинути коришћење гласачких листића који се шаљу поштом и већ дуже вријеме доводи у питање безбједност таквог начина гласања, иако су докази о изборним преварама ријетки.
Републиканци настоје да задрже контролу над Конгресом на веома неизвјесним изборима. Ограничавање гласања поштом користило би републиканцима јер су демократски бирачи традиционално чешће користили такав начин гласања.
Трампова извршна уредба дио је његових ширих настојања да уведе темељне промјене у амерички изборни систем. Амерички предсједник, који је износио нетачне тврдње о распрострањеним изборним преварама на америчким изборима, укључујући и његов пораз од демократе Џоа Бајдена 2020. године, врши притисак на Конгрес под контролом републиканаца да усвоји контроверзни пакет ограничења бирачких права под називом „СЕЈВ Америка акт“ (SAVE America Act).
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