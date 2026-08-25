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Аналена Бербок нашла нови посао

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:15

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Аналена Бербок нашла нови посао

Њемачкој политичарки Аналени Бербок ускоро истиче мандат предсједнице Генералне скупштине Уједињених нација, али према незваничним сазнањима њемачких медија, она остаје у Њујорку да би наставила каријеру као предавач на Универзитету Колумбија.

Према сазнањима њемачке новинске агенције ДПА и Табл Медија, Аналена Бербок, политичарка из редова Зелене странке, на јесен ће постати предавач на Колумбији на предмету глобално лидерство и кодиректорка мастер програма јавне администрације у области глобалног лидерства, преноси Шпигел.

На Универзитету Колумбија мастер програм јавне администрације намијењен је менаџерима са најмање 10 година професионалног искуства.

Једногодишњи мандат Бербокове на положају предсједавајуће Генералне скупштине УН званично се завршава 8. септембра, а на тој функцији ће је наслиједити Калилур Рахман из Бангладеша.

Бербокова је раније рекла да се осјећа пријатно у Њујорку и да ужива у томе што је „уронила у разноликост града”, преноси Танјуг. „И да будем искрена, за мене је то понекад веома ослобађајуће”, рекла је она њемачким медијима убрзо након што је ступила на дужност у УН у Њујорку.

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Подијели:

Тагови :

Аналена Бербок

Политичари

посао

Уједињене нације

Њујорк

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