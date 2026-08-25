Иран објавио локације за убиство сина Доналда Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Ирански државни медији објавили су снимак за који тврде да прати кретање Барона Трампа (Barron Trump), 20-годишњег сина америчког предсједника Доналда Трампа, приказујући локацију његовог универзитета, возила у пратњи и положаје агената Тајне службе.
Снимак су објавили медији повезани са Иранском револуционарном гардом (ИРГЦ), а емитовао га је трећи канал иранске државне телевизије под насловом „Гдје убити Барона Трампа?“. Наводи се да је за убиство расписана награда од 10 милиона долара.
Снимак приказује локацију његовог универзитета, возила у његовој пратњи и распоред припадника Тајне службе који га обезбјеђују, уз тврдњу да су његова кретања „у потпуности праћена“.
Наглашава се да је „једна дјевојка“ пронашла начин да заобиђе заштиту Тајне службе, насамо се састала са Бароном Трампом и ауторима емисије пренијела информације.
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Тврди се и да Барон Трамп приватно комуницира гласовним и текстуалним порукама путем Иксбокса (Xbox), изван досега својих тјелохранитеља, преноси „Јуроњуз“ (Euronews).
„Америчка Тајна служба упозната је са снимком и истражује све што се може протумачити као пријетња особама које штитимо. Због бриге за оперативну безбједност не разговарамо о питањима повезаним са безбједносно-обавјештајним подацима о особама које штитимо“, рекао је портпарол Тајне службе Нејт Херинг (Nate Herring) за Си-Ен-Ен (CNN).
Погледајте снимак:
🇮🇷 #Iran - 🇺🇸 #US: IRGC-affiliated media and Iranian state television have aired a video titled “Where to kill Barron Trump?”, presenting instructions on how to target US President Donald Trump’s son and offering a $10 million bounty.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 24, 2026
The segment displayed information about… pic.twitter.com/4BitkRd8Sw
Емитовање овог снимка услиједило је након сличног видеа који је у јулу објавила новинска агенција „Тасним“, такође повезана са ИРГЦ-ом. Видео је носио наслов „Гдје и како је Меланија Трамп доступна?“, а детаљно је приказивао њено кретање у Њујорку и наводне слабости у њеном обезбјеђењу.
Крајем маја „Њујорк пост“ (New York Post) извијестио је о наводној завјери чија је мета била Иванка Трамп.
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Ирански државни медији директно су пријетили и самом америчком предсједнику. У јулу је на плакату на Тргу Исламске револуције у Техерану Трамп приказан мртав у ковчегу, уз натпис „Убићемо Трампа“ на енглеском језику.
У раније објављеном засебном снимку наводно је приказана рута Трампове колоне између аеродрома и његових домова на Флориди и у Њујорку. Америчка Тајна служба тада је потврдила да прегледа снимак.
У јануару 2020. амерички напад дроном усмртио је команданта снага Кудс (Quds) Иранске револуционарне гарде Касема Солејманија (Qassem Soleimani) на аеродрому у Багдаду. Ту операцију током свог првог предсједничког мандата одобрио је Трамп.
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Меланија Трамп прати сваки корак сина Барона
Ирански званичници тада су обећали освету због Солејманијеве смрти, а те пријетње су од тада више пута понављали.
Други, новији повод јесте смрт ајатолаха Алија Хамнеија у америчко-израелским нападима 28. фебруара, којима је почео актуелни рат.
Неке особе повезане са иранским државним медијима изричито су личне пријетње Трампу повезале са исламским правним концептом „кисас“, односно одмаздом, тврдећи да убиство вође Исламске Републике ствара обавезу да се убије особа коју сматрају одговорном.
Мохамад Џавад Лариџани (Mohammad-Javad Larijani), коментатор на иранској државној телевизији, рекао је да је кисас „неотуђиво право“ Исламске Републике.
Говорећи о одговорнима за Хамнеијеву смрт, рекао је: „Учинићемо све што је у нашој моћи и не постоји међународна правна препрека која би нас у томе могла зауставити“.
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„Ако не извршимо кисас над Трампом, ако не казнимо убицу нашег вође, садашњи вођа и вође Исламске Републике увијек ће морати да живе у скровишту“, рекао је Мохсен Ганбаријан (Mohsen Ghanbarian), још један редовни гост државне телевизије.
Трамп је упозорио да би сваки покушај његовог убиства изазвао снажан одговор САД. Рекао је 20. јануара да би у случају покушаја атентата на њега „цијела земља Иран експлодирала“ те да је издао наредбе којима би САД, ако се пријетње остваре, „избрисале Исламску Републику са лица Земље“.
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