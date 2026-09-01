Одлука Владе на снази: Олакшице родитељима од данас

Аутор:Стеван Лулић
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Одлука Владе Републике Српске за помоћ родитељима дјеце која користе продужени боравак у приватним предшколским установама од данас је на снази.
Родитељи од 1. августа могу остварити право на суфинансирање износу од 200 КМ мјесечно.
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Како кажу у Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, ова мјера представља још један конкретан корак у јачању подршке породицама и стварању услова да дјеца имају квалитетно и подстицајно окружење за раст и развој.
Средства обезбјеђује Јавни фонд за дјечију заштиту кроз пројекат “Суфинансирање продуженог боравка дјеце Републике Српске” до 30. јуна 2027. године уз подршку Владе Републике Српске, Министарства просвјете и културе и Министарства здравља и социјалне заштите.
"Продужени боравак дјеце представља значајан облик подршке, посебно имајући у виду све већи број запослених родитеља и потребу за организованим боравком дјеце након завршетка наставе", кажу у Фонду и настављају:
"Важно је истаћи да продужени боравак пружа дјеци да кроз игру, учење и различите активности развијају своје способности, интересовања, креативност и самосталност".
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Институције Српске тако настављају да препознају потребе породица и да кроз конкретне мјере доприносе усклађивању породичних обавеза и потреба дјеце.
Све детаљније информације у вези са суфинансирањем продуженог боравка могу се добити на сајту Јавног фонда за дјечију заштиту и у његовим пословницама.
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