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Одлука Владе на снази: Олакшице родитељима од данас

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01.09.2026 13:23

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Новац
Фото: ATV

Одлука Владе Републике Српске за помоћ родитељима дјеце која користе продужени боравак у приватним предшколским установама од данас је на снази.

Родитељи од 1. августа могу остварити право на суфинансирање износу од 200 КМ мјесечно.

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Како кажу у Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, ова мјера представља још један конкретан корак у јачању подршке породицама и стварању услова да дјеца имају квалитетно и подстицајно окружење за раст и развој.

Средства обезбјеђује Јавни фонд за дјечију заштиту кроз пројекат “Суфинансирање продуженог боравка дјеце Републике Српске” до 30. јуна 2027. године уз подршку Владе Републике Српске, Министарства просвјете и културе и Министарства здравља и социјалне заштите.

"Продужени боравак дјеце представља значајан облик подршке, посебно имајући у виду све већи број запослених родитеља и потребу за организованим боравком дјеце након завршетка наставе", кажу у Фонду и настављају:

"Важно је истаћи да продужени боравак пружа дјеци да кроз игру, учење и различите активности развијају своје способности, интересовања, креативност и самосталност".

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Институције Српске тако настављају да препознају потребе породица и да кроз конкретне мјере доприносе усклађивању породичних обавеза и потреба дјеце.

Све детаљније информације у вези са суфинансирањем продуженог боравка могу се добити на сајту Јавног фонда за дјечију заштиту и у његовим пословницама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

продужени боравак

Влада Републике Српске

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