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Земљотрес јачине 5,5 степени погодио Перу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:56

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5.5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак, 14. јул 2026 у 10:21 часова по нашем времену, на подручју централног Перуа.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 131 километара југоисточно од града Куско.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 103.2 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Земљотрес

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