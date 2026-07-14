Вучковић: 25,7 милиона КМ на рачунима Фонда солидарности крајем 2025.

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стање на рачунима Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству на крају прошле године износило је 25.730.581 КМ, рекла је директор овог фонда Јасминка Вучковић.
Образлажући у Народној скупштини Републике Српске извјештај о раду и извршењу буџета Фонда солидарности за 2025. годину, Вучковићева је навела да су приходи и примици планирани буџетом за прошлу годину износили 15.469.175 КМ, док су остварени у износу од 12.367.328 КМ што представља 90,42 одсто планираног.
Вучковићева је истакла да су примици по основу аванса за 2025. годину остварени у износу од 2.052.099 КМ.
Према њеним ријечима, расходи и издаци били су планирани у износу од 15.469.175 КМ, док су евидентирани у износу од 12.335.197 КМ, што је 79,74 одсто од плана.
"Осцилација у односу на планиране расходе налази се на ставци дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног осигурања на којој је планирано 1.790.000 КМ док је остварено 3.376.045 КМ", појаснила је Вучковићева.
Народни посланици размотрили су овај извјештај, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч4
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Најновије
12
16
12
08
12
01
11
57
11
50
Тренутно на програму