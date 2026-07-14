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Вучковић: 25,7 милиона КМ на рачунима Фонда солидарности крајем 2025.

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:15

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Jasminka Vučković
Фото: Fond Solidarnosti/screenshot

Стање на рачунима Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству на крају прошле године износило је 25.730.581 КМ, рекла је директор овог фонда Јасминка Вучковић.

Образлажући у Народној скупштини Републике Српске извјештај о раду и извршењу буџета Фонда солидарности за 2025. годину, Вучковићева је навела да су приходи и примици планирани буџетом за прошлу годину износили 15.469.175 КМ, док су остварени у износу од 12.367.328 КМ што представља 90,42 одсто планираног.

Вучковићева је истакла да су примици по основу аванса за 2025. годину остварени у износу од 2.052.099 КМ.

Према њеним ријечима, расходи и издаци били су планирани у износу од 15.469.175 КМ, док су евидентирани у износу од 12.335.197 КМ, што је 79,74 одсто од плана.

"Осцилација у односу на планиране расходе налази се на ставци дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног осигурања на којој је планирано 1.790.000 КМ док је остварено 3.376.045 КМ", појаснила је Вучковићева.

Народни посланици размотрили су овај извјештај, преноси Срна

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Тагови :

Јасминка Вучковић

Фонд солидарности

Република Српска

Влада Републике Српске

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