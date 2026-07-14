Минић у посјети УКЦ-у Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у посјети је Универзитетском клиничком центру /УКЦ-а/ Републике Српске у Бањалуци.
Минића је дочекало руководство УКЦ-а предвођено вршиоцем дужности директора те установе Николом Шоботом.
Током посјете, Минић ће обићи Ургентни центар, као и објекат за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје чији је капацитет 2.200 гаражних мјеста.
Реализација изградње тог објекта поново је активирана након закључења споразума о наставку извођења радова, раније је саопштено из УКЦ-а.
Минић ће током посјете моћи да види и како тече изградња додатних паркинг мјеста које УКЦ финансира из властити средстава.
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