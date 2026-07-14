Logo

Минић у посјети УКЦ-у Српске

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 11:12

Коментари:

0
Минић и Шобот УКЦ Српске
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у посјети је Универзитетском клиничком центру /УКЦ-а/ Републике Српске у Бањалуци.

Минића је дочекало руководство УКЦ-а предвођено вршиоцем дужности директора те установе Николом Шоботом.

Током посјете, Минић ће обићи Ургентни центар, као и објекат за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје чији је капацитет 2.200 гаражних мјеста.

Реализација изградње тог објекта поново је активирана након закључења споразума о наставку извођења радова, раније је саопштено из УКЦ-а.

Минић ће током посјете моћи да види и како тече изградња додатних паркинг мјеста које УКЦ финансира из властити средстава.

Планиране су изјаве за медије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

званична посјета

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

Драган Лукач

Република Српска

Лукач: Прекомјерна сила није дозвољена, али јесте сила сразмјерна отпору приликом рације

1 ч

2
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Настављена посебна сједница Народне скупштине, Влада повукла један приједлог

1 ч

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

"Бошњаци своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј"

2 ч

8
подкаст Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Од Јожефа до Јована, исповијест добровољца "Вукова са Дрине"

2 ч

1

  • Најновије

12

08

Крвава завршница трке у Памплони: Двије особе избодене

12

01

"УКЦ Српске домаћински послује: Више пацијената, мањи трошкови за 12 милиона КМ"

11

57

Поново одбијен захтјев за пријевремено пуштање Милана Мартића на слободу

11

50

Медвједи наносе штете у фочанским селима - у Кутима страдао коњ

11

43

Полиција истражује смрт фудбалера Јужне Африке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима