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"Бошњаци своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј"

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:12

Коментари:

8
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Да ли су то Бошњаци одустали од садашње заставе Федерације БиХ, када толико призивају ратну заставу и жале што је њено истицање забрањено у Републици Српској?, питао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј, а у Српској нема мјеста обиљежју под којим су Срби убијани", поручио је Додик на Иксу, те је додао:

"И управо свакодневне жалопојке најбоље одсликавају трагедију БиХ, у којој бошњачка политика ни послије 30 година није одустала од ратних поклича и ратних застава".

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Тагови :

Милорад Додик

застава са љиљанима

ФБиХ

Бошњаци

Република Српска

Коментари (8)

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