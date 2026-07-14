"Бошњаци своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј"

Аутор:АТВ редакција
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Да ли су то Бошњаци одустали од садашње заставе Федерације БиХ, када толико призивају ратну заставу и жале што је њено истицање забрањено у Републици Српској?, питао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј, а у Српској нема мјеста обиљежју под којим су Срби убијани", поручио је Додик на Иксу, те је додао:
Да ли су то Бошњаци одустали од садашње заставе Федерације БиХ, када толико призивају ратну заставу и жале што је њено истицање забрањено у Републици Српској?— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 14, 2026
Своју ратну заставу могу да ставе у свој музеј, а у Српској нема мјеста обиљежју под којим су Срби убијани.
И управо…
"И управо свакодневне жалопојке најбоље одсликавају трагедију БиХ, у којој бошњачка политика ни послије 30 година није одустала од ратних поклича и ратних застава".
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