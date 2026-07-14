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Почела обука приправника судске полиције

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 09:43

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У Управи за полицијско образовање Министарства унутрашњих послова Републике Српске почела је обука за приправнике Судске полиције Републике Српске.
Фото: MUP Republike Srpske/Facebook

У Управи за полицијско образовање Министарства унутрашњих послова Републике Српске почела је обука за приправнике Судске полиције Републике Српске.

Ово је прва класа која ће реализовати обуку у трајању од осам недјеља по посебном наставном плану у Полицијској академији, саопштио је МУП на друштвеним мрежама.

Током трајања обуке кадети за приправнике Судске полиције ће у потпуности бити интегрисани у дневни распоред рада заједно са кадетима 29. класе Полицијске академије.

Обуци је приступило 20 најбоље рангираних кандидата који су изабрани између 150 укупно пријављених, преноси Срна

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Тагови :

Судска полиција РС

Република Српска

Полиција

Кадети МУП Српске

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