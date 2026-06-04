Медицински факултет у Бањалуци добио нову донацију књига из САД-а

Аутор:АТВ
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Медицински факултет Универзитета у Бањалуци примио је нову донацију од неколико стотина медицинских књига из САД, као резултат континуиране сарадње тог факултета, бањалучке компаније "Едуфектс глобал" /Едуфацтс Глобал/ и организације "Глобал медикал лајбрариз" /Глобал Медицал Либрариес/ из САД, која пружа подршку медицинском образовању широм свијета.
Ова иницијатива представља још један значајан корак у партнерству које се успјешно развија током протеклих неколико година, саопштено је са Медицинског факултета.
Декан Медицинског факултета Ранко Шкрбић истакао је да ће донирана литература значајно допринијети унапређењу квалитета наставе и процеса учења, омогућавајући студентима и наставном особљу приступ савременим медицинским изворима и стручној литератури.
"Ови ресурси биће од посебног значаја за студенте који похађају студијске програме на енглеском језику, али ће истовремено користити и нашим домаћим студентима и наставницима. Приступ актуелној и међународно признатој медицинској литератури од кључног је значаја за одржавање високих стандарда медицинског образовања", рекао је Шкрбић.
Он је додао да сарадња са компанијом "Едуфектс глобал" траје већ годинама и истакао важну улогу њеног директора Таруна Ханде у успостављању и јачању међународних партнерстава која доносе корист Факултету и његовим студентима.
Иницијатива је покренута 2022. године низом активности и сарадњом са организацијама у САД, с циљем проширења образовних могућности и унапређења доступности академских ресурса.
Ханда је изразио задовољство чињеницом да ови напори настављају да дају конкретне резултате, те потврдио своју посвећеност подршци будућим пројектима сличног карактера.
Медицински факултет упућује искрену захвалност Валерији Вокер из организације "Глобал медикал лајбрариз", чији су преданост и подршка били од кључног значаја за реализацију ове донације, као и Тоду Булоку из Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци за његову драгоцјену помоћ током цијелог процеса.
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