Logo
Large banner

Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција

Аутор:

АТВ
30.05.2026 18:58

Коментари:

0
Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Мушкарац наоружан ножевима ранио је двије особе у предграђу Париза, а затим напао полицајце који су га ликвидирали, јавила је телевизијска кућа БФМТВ.

Полицајци су у сјевероисточној општини Бобињи позвани да интервенишу јер су током стамбеног спора двије особе повријеђене ножевима.

Том приликом мушкарац их је напао, а један од тројице полицајаца је пуцао нападачу у стомак који је преминуо усљед повреда упркос указаној медицинској помоћи.

Главни инспекторат Националне полиције покренуо је истрагу о инциденту и испитаће законитост поступака полицајца, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Пуцњава

Нападач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Свијет

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

2 ч

0
Мелина Џиновић

Сцена

"Код мене у кући је мушкарац главни" Мелина се удала за старијег милионера, а овако је говорила о браку

2 ч

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Свијет

Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

2 ч

0
Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Свијет

Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

3 ч

0

Више из рубрике

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Свијет

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

2 ч

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Свијет

Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

2 ч

0
Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Свијет

Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

3 ч

0
NBC: Иран срушио амерички авион Ф-15 користећи кинеску ракету лансирану с рамена?

Свијет

NBC: Иран срушио амерички авион Ф-15 користећи кинеску ракету лансирану с рамена?

3 ч

0

  • Најновије

21

13

Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

21

12

Сину погинулог борца уручени кључеви стана

20

48

Преминуо Едгар Морин

20

24

Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

20

17

У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner