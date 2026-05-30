Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција

Мушкарац наоружан ножевима ранио је двије особе у предграђу Париза, а затим напао полицајце који су га ликвидирали, јавила је телевизијска кућа БФМТВ.
Полицајци су у сјевероисточној општини Бобињи позвани да интервенишу јер су током стамбеног спора двије особе повријеђене ножевима.
Том приликом мушкарац их је напао, а један од тројице полицајаца је пуцао нападачу у стомак који је преминуо усљед повреда упркос указаној медицинској помоћи.
Главни инспекторат Националне полиције покренуо је истрагу о инциденту и испитаће законитост поступака полицајца, преноси Срна.
