Расте број погинулих у Јапану

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У земљотресу магнитуде 7,1, који је погодио подручје у близини града Кумамота, погинуло је најмање 13 људи, док спасиоци ужурбано трагају за преживјелима заробљеним под рушевинама, изјавила је јапанска премијерка Санае Такаичи.
„Још има људи који чекају да буду спасени и ово је трка с временом. Искористићемо сва расположива средства на терену како бисмо спасили и извукли што више људи“, рекла је Такаичи новинарима у свом кабинету у Токију, дан након земљотреса који је погодио овај регион.
Број погинулих повећан је у односу на раније пријављене три жртве.
Земљотрес је прекинуо снабдијевање електричном енергијом у хиљадама домаћинстава и оштетио саобраћајнице широм региона. Спасиоци су у раним јутарњим часовима у сриједу извукли осам људи из рушевина дјелимично урушеног тржног центра.
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Двије жене у двадесетим годинама погинуле су када је, према првим информацијама, експлозија непознатог узрока разнијела дио центра око сат времена након земљотреса.
Локални медији објавили су да власти истражују могућност да је дошло до експлозије гаса.
Ватрогасно-спасилачке екипе, полиција и војска усмјерили су се на дијелове зграде из којих су примљени позиви у помоћ. Пуне размјере катастрофе још нису познате.
Око 20 до 30 запослених у тржном центру у уторак се водило као нестало, објавила је јапанска јавна телевизија НХК.
Још седам особа нестало је након урушавања димњака у фабрици компаније Нипон пејпер индустриз (Nippon Paper Industries), док су четири особе тешко повријеђене, рекао је званичник локалне управе. У болницама се лијече десетине пацијената.
Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks in Japan amid earthquakes. pic.twitter.com/FCqQ2i1CAL— Nightmare (@Nightshade00077) July 28, 2026
Широм префектуре, која је и прије десет година претрпјела смртоносан земљотрес, власти су око 260.000 људи упутиле у склоништа.
Епицентар земљотреса налазио се око 20 километара јужно од Кумамота, највећег града у средишњем дијелу острва Кјушу (Kyushu), који има око 700.000 становника.
Власти су упозориле становнике подручја у којима су забиљежена најјача подрхтавања да буду спремни на могуће снажне накнадне потресе током наредних седам дана, као и на опасност од клизишта.
Будући да је више од 36.000 домаћинстава и даље без електричне енергије, власти су забринуте због опасности од топлотног удара, јер се у сриједу очекује температура од око 34 степена Целзијуса.
Једна болница у граду Уки, у близини епицентра, саопштила је да због нестанка електричне енергије изазваног земљотресом није могла нормално да функционише.
„Претворили смо се готово у пољску болницу“, рекао је руководилац административног одјељења болнице за јапанску јавну телевизију НХК.
Друга болница у том граду саопштила је да је обуставила пријем пацијената јер више није могла да прима додатне хитне случајеве, након што је послије земљотреса збринула 86 повријеђених особа, од којих су три биле тешко повријеђене.
🇯🇵 UPDATE — Kumamoto earthquake (M7.1, Jul 28) damage now confirmed:— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 28, 2026
Roads and bridges: PM Takaichi confirmed roads and bridges were damaged and buildings collapsed. Highway overpasses on the Kyushu Expressway in Yatsushiro sustained significant damage, a pedestrian bridge… pic.twitter.com/uUOpfTtHyj
Неколико путника у брзим возовима, који су се у тренутку земљотреса налазили у њима, такође је повријеђено, саопштили су оператери жељезнице.
Ипак, највише пажње привукла је катастрофа у тржном центру Еон (Aeon), највећем у тој префектури.
Једна страна центра, у којем се налази око 200 продавница, потпуно је разнесена силином експлозије. На снимцима се виде откривене челичне греде и крхотине расуте по паркингу.
Портпарол компаније Еон, која управља центром, рекао је да су купци и запослени евакуисани одмах након првог земљотреса и да тачан узрок накнадне експлозије још није познат.
Акције Еона пале су за 1,9 одсто у раном трговању у Токију, док је референтни берзански индекс истовремено порастао за 0,8 одсто.
Неке велике компаније које имају погоне у том подручју, међу којима су произвођач опреме за производњу полупроводника Токио електрон (Tokyo Electron) и Хонда, саопштиле су да ће до сриједе обуставити рад у својим фабрикама.
ТСМЦ (TSMC), највећи свјетски уговорни произвођач чипова, из предострожности је након земљотреса евакуисао раднике из локалне фабрике, али је саопштио да је у уторак касно увече почео поново да покреће производњу.
Неке саобраћајнице такође су тешко оштећене, а велике пукотине пресјекле су главне ауто-путеве и изазвале саобраћајне гужве у уторак увече.
Јапан се налази на подручју такозваног „ватреног прстена“ вулкана и океанских бразди, који дјелимично окружују Тихи океан, и биљежи око 20 одсто свих земљотреса у свијету магнитуде 6,0 или више.
Снажан земљотрес који је погодио Кумамото прије десет година усмртио је 275 људи, док је још 2.739 особа повријеђено, према званичним подацима.
Оштећене су хиљаде зграда, укључујући и зидове градског дворца, једне од најважнијих туристичких атракција.
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