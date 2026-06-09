Тијело младића (21) пронађено на тротоару: Врат му био пререзан

Аутор:АТВ
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Младић (21) пронађен је рано јутрос мртав на троторару у Сјеверном булевару, недалеко од Новог гробља у Београду.
- Јутрос око 5.50 сати полицији су грађани пријавили да на тротоару лежи мушкарац, око ког су видљиви трагови крви. Како су рекли, одмах је било јасно да не даје знаке живота - каже извор Курира и додаје да су полиција и Хитна помоћ одмах изашли на лице мјеста.
- Нажалост, љекари из Хитне помоћи могли су само да констатују смрт младића. Тијело је упућено на Институт за судску медицину ради обдукције - додаје се.
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Све указује на то да је овдје ријеч о самоубиству.
- Иако је младић имао пререзан врат, а призор на Северном булевару бнио изузетно узнемирујућ, истрага је показала да он није жртва злочина, већ да је смртоносне повреде нанио сам себи - каже извор поменутог портала.
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