Logo
Large banner

Фоча наставља пројекат "Поносне картице": Подршка породицама са троје и више дјеце

Аутор:

АТВ
28.05.2026 20:45

Коментари:

0
Град Фоча и Фондација "За породицу" настављају сарадњу и наредне двије године, кроз коју ће се породицама са троје и више дјеце обезбиједити "Поносне картице".
Фото: Radio Foča

Град Фоча и Фондација "За породицу" настављају сарадњу и наредне двије године, кроз коју ће се породицама са троје и више дјеце обезбиједити "Поносне картице". Договорено је на састанку градоначелника Фоче Милана Вукадиновића и предсједника Фондације Драгана Дакића.

У оквиру пројекта "Пријатељи породице" вишечлане породице добијају "Поносне картице" које им омогућавају попусте приликом куповине роба и услуга што представља мјеру подршке наталитету и породицама. Ускоро ће бити расписан јавни позив за пријаву породица са троје и више дјеце за добијање картице, које ће подијељене крајем јула, када је и највеће оптерћење на буџете вишечланих породица.

"Можемо рећи да је Фоча један позитиван примјер који може да служи као образац не само за регију, већ и за цијелу Републику Српску. Оно што нас посебно радује, као родитеље са троје и више дјеце, јесте чињеница да ће корисници већ на самом почетку реализације, односно обнове пројекта у Фочи, моћи да користе попусте код партнера који су већ укључени у овај програм. Динамика реализације пројекта прилагођена је тако да ће подјела картица бити организована у периоду када је притисак на породични буџет највећи, односно у вријеме припреме школараца за нову школску годину. Посебно нас радује што ће родитељи са троје и више дјеце у Фочи ове школске године, поред бесплатних уџбеника обезбијеђених уз подршку Владе Републике Српске и града Фоча, имати могућност да по знатно повољнијим условима набаве и школску опрему, одјећу, обућу и школски прибор", рекао је Дакић.

Фоча је једна од 35 локалних заједница у Српској која је укључена у овај пројекат:

"Поносни смо што можемо да кажемо да је велики дио Републике Српске укључен у овај пројекат, те да данас готово не постоји регија или област у којој нисмо присутни посредством сарадње са локалним заједницама. Пројекат се реализује циклично, у двогодишњим периодима. Иза нас је циклус 2024–2026. године, током којег је 35 локалних заједница било партнер у реализацији пројекта. Тренутно се налазимо у фази обнове постојећих уговора и успостављања нових сарадњи. Овом приликом позивамо све локалне заједнице које су до сада учествовале у пројекту да наставе сарадњу, на добробит и радост породица са троје и више дјеце. Истовремено, позивамо и све нове локалне заједнице да се укључе у овај пројекат и пруже подршку породицама које су темељ нашег друштва", додао је Дакић.

"Поносне картице" добиће породице са троје и више дјеце, чије је бар једно дијете млађе од 18 година. Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић позвао је привредне субјекте да се укључе у пројекат "Пријатељи породице", те најавио придруживање спортских клубова, који се финансирају из локалног буџета, овој иницијативи

"У том дијелу планирамо да упутимо допис и иницијативу свим привредним субјектима, као и спортским клубовима који се финансирају из буџета општине Фоча, с циљем да и спортски колективи буду укључени у пројекат "Поносна картица". То би подразумијевало додатне погодности за породице са троје и више дјеце, прије свега кроз умањење чланарина за дјецу у спортским клубовима у износу од 10 до 20 одсто. На тај начин желимо да пружимо додатну подршку породицама и омогућимо што већем броју дјеце да се баве спортом и буду дио здравог и квалитетног окружења", нагласио је Вукадиновић.

На подручју града Фоча живе 272 породице са троје и више дјеце.

/RadioFoča/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фоча

породица

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дивљање на путу код Мостара

Градови и општине

Снимљено дивљање на путу у БиХ, наводно изазвао несрећу

1 ч

0
Књига пјесмица за дјецу са потешкоћама говора промовисана у Добоју

Градови и општине

У Добоју промовисана књига дјечијих пјесмица за дјецу са потешкоћама у говору

11 ч

0
Подјела IT опреме у школи у Шековићима podjela IT opreme u Šekovićima

Градови и општине

Подјела IT опреме у школи у Шековићима још једна потврда да Српска улаже у знање и будућност

16 ч

0
Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

Градови и општине

Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

16 ч

2

  • Најновије

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner