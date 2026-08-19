Лука Дончић напушта Лејкерсе?

Аутор:АТВ редакција
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Турбуленције у табору Лос Анђелес Лејкерса достигле су тачку усијања, пошто је Марк Волтерс након свега једне године од преузимања клуба од породице Бас одлучио да га препрода, што ствара потпуну неизвјесност око даљег статуса прве звијезде тима Луке Дончића.
Гигант из Калифорније добио је нову управљачку структуру на челу са Бобом Ајгером и Џошом Кушнером, а вриједност читавог посла процјењује се на рекордних 12,5 милијарди долара.
До додатног раздора дошло је када је преостали дио породице Бас одлучио да у потпуности одстрани свој мањински удио, чиме се отворено успротивила Џини Бас, која је годинама уназад била симбол ове НБА франшизе.
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Према писању новинара ЦБС-а Сема Квина, ова серија потреса могла би директно да утиче на Дончићев одлазак из клуба, с обзиром на то да је словеначки ас за само три сезоне свједок промјене чак пет различитих власничких гарнитура.
Уговор са Лејкерсима Словенцу истиче 2028. године, а Квин наговештава да би Дончић могао да размисли о повратку у свој први НБА тим Далас Мавериксе.
"Лука постаје слободан играч 2028. године, што значи да ће му Лејкерси понудити продужетак уговора 2027. Видјећемо шта ће урадити. Далас је у много бољој кошаркашкој ситуацији. Сам Купер Флег вриједи више него цијела екипа Лејкерса без Луке заједно. А ова драма са власништвом никако не помаже аргументима Лејкерса", поручио је Квин.
Пошто у Тексасу више нема Ника Харисона и Џејсона Кида, а да Меверикси на крилима младог Купера Флега граде свијетлу будућност, опција да се Дончић врати у тим са којим је играо велика финала дјелује све реалније уколико Лејкерси брзо не стабилизују управу и не направе шампионски тим, преносе Независне.
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