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Њемачки сектор некретнина опет у проблему

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 15:47

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Њемачки сектор некретнина опет у проблему
Фото: Pixabay

Расположење међу улагачима у комерцијалне некретнине у Њемачкој нагло се погоршало у другом тромјесечју, показало је истраживање компаније БФ.директ, објављено данас.

Индекс који мјери расположење међу улагачима у сектору некретнина у другом тромјесечју потонуо је на минус 25,97 бодова, са минус 9,74 бода у претходна три мјесеца, сигнализирајући веома скромну спремност банака и институција да одобравају кредите, наводе у БФ.директу.

Више од 46 одсто испитаника изјавило је да су се услови финансирања погоршали, показало је истраживање спроведено у периоду од 8. до 16. јуна.

Погоршано расположење приписује се рату са Ираном, посљедичном скоку цијена енергената и јачању инфлације, те страху од подизања каматних стопа.

Грађевински сектор ионако се налазио у тешкој позицији

„Резултати се могу објаснити у првом реду ратом у Ирану и његовим посљедицама. Шок повезан са скоком цијена енергената подстиче инфлацију, која, пак, појачава страх од раста каматних стопа“, рекао је Штефен Себастијан, академик и савјетник за истраживање.

Грађевински сектор ионако се налазио у тешкој позицији након наглог раста каматних стопа 2022. године, а у таквим условима ситуација је постала још тежа, додао је Себастијан.

Цијене комерцијалних некретнина пале су након уласка руских војника у Украјину 2022. године и у међувремену су се опоравиле, али споро и нестабилно, напомиње њемачка новинска агенција ДПА.

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Тагови :

некретнине

Њемачка

продаја

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