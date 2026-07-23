Ухапшен Бањалучанин због физичког напада и пријетњи смрћу

Аутор:АТВ редакција
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М. П. из Бањалуке ухапшен је због сумње да је физички напао једну особу и нанио јој повреде, након чега јој је упутио више пријетњи.
Како наводе из полиције, осумњичени је у ноћи између 20. и 21. јула, око 1.20 часова, физички напао једну особу и нанио јој тјелесне повреде, након чега јој је упутио више пријетњи по живот.
Повријеђена особа збринута је у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука.
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"Након хапшења над М. П. је у току криминалистичка обрада, а по њеном окончању биће спроведен у Окружно јавно тужилаштво Бањалука уз извјештај о почињеним кривичним дјелима", наводи се у саопштењу.
Бањалучанин се терети да је починио кривична дјела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.
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