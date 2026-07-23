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Ухапшен Бањалучанин због физичког напада и пријетњи смрћу

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:08

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Ухапшен Бањалучанин због физичког напада и пријетњи смрћу
Фото: АТВ

М. П. из Бањалуке ухапшен је због сумње да је физички напао једну особу и нанио јој повреде, након чега јој је упутио више пријетњи.

Како наводе из полиције, осумњичени је у ноћи између 20. и 21. јула, око 1.20 часова, физички напао једну особу и нанио јој тјелесне повреде, након чега јој је упутио више пријетњи по живот.

Повријеђена особа збринута је у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука.

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"Након хапшења над М. П. је у току криминалистичка обрада, а по њеном окончању биће спроведен у Окружно јавно тужилаштво Бањалука уз извјештај о почињеним кривичним д‌јелима", наводи се у саопштењу.

Бањалучанин се терети да је починио кривична д‌јела тјелесна повреда и угрожавање сигурности.

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Тагови :

хапшење

Бањалука

физички напад

пријетње

Коментари (1)

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